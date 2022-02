Ja Morant veut faire partie du Top 100 all-time en 2047 : pourquoi pas, il a un potentiel intéressant ce jeune homme

Sélectionné pour son tout premier All-Star Game cette année, Ja Morant a non seulement découvert l’univers du match des étoiles à Cleveland mais il a aussi pu croiser les plus grandes légendes de son sport à travers la cérémonie des 75 Greatest. De quoi booster ses ambitions personnelles, qui étaient déjà très élevées.

« Si vous aimez le basket autant que nous l’aimons, c’est quasiment impossible de décrire l’incroyable honneur qui accompagne le fait d’être en compagnie de tant de grandeur. » Voici les mots prononcés par Ja Morant juste après la cérémonie du Top 75 all-time, à la mi-temps du All-Star Game 2022. Si le meneur de Memphis représente évidemment l’une des stars montantes de la NBA aujourd’hui, il avait forcément des étoiles dans les yeux en voyant défiler Jordan, Magic, Kareem et toutes les autres légendes qui ont transformé le basket en un phénomène planétaire. Tellement d’étoiles qu’il s’est fixé un nouvel objectif sur le long terme : faire partie du Top 100 quand un nouveau classement sortira dans un quart de siècle. Pour rappel, la NBA fête cette année son 75e anniversaire et a ainsi dévoilé sa liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire, comme elle l’avait fait en 1997 avec le Top 50 pour les 50 ans de la Ligue. On peut donc s’attendre à un concept similaire en 2047 quand la NBA fêtera son centenaire. Et Ja Morant ne veut pas passer à côté.

« Vous savez, tout ce que je fais, c’est pour Memphis. Je représente toujours Memphis, et j’ai l’honneur de pouvoir jouer à ce jeu. Pour le Top 100, oui, je prévois d’être sur cette liste. C’est pour cela que je travaille. » – Ja Morant, en conférence de presse après le All-Star Game

On le sait, le showman des Grizzlies n’est pas du genre à être timide quand il s’agit d’affirmer ses ambitions et de sortir de grosses déclarations. Mais surtout, c’est un spécialiste quand il s’agit de les backer par des performances exceptionnelles sur le parquet. Vous vous rappelez de sa décla quand il a annoncé qu’il faisait partie des Top 5 meneurs de la NBA ? On avait bien ri à l’époque. Aujourd’hui ? On parle tout simplement d’un potentiel candidat au titre de MVP qui permet à Memphis de faire partie des meilleures équipes de l’Ouest.

Ja Morant on the NBA Top 100 list in 2047: « I do plan on being on that list. That’s what I’m working for. »@JaMorant added: « Everything I do is for Memphis, so I’m always representing Memphis, and having the honor to play in this game and represent Memphis is big-time for me. » pic.twitter.com/1pUgOzvWB4 — Michael Scotto (@MikeAScotto) February 21, 2022

Alors évidemment, le Top 100 en 2047, c’est encore bien loin. Mais au vu du potentiel du mec et de son ascension depuis son arrivée en NBA en 2019, on n’a aucun mal à l’imaginer parmi les 25 meilleurs joueurs des 25 prochaines années. Actuellement dans sa troisième saison et âgé de seulement 22 piges, Ja Morant vient de disputer son tout premier match des étoiles – en tant que starter en plus – et semble destiné à régner sur le poste de meneur pendant longtemps. On parle d’un véritable freak athlétique qui se retrouve déjà dans quasiment tous les tops 10 (et notamment celui de la nuit dernière), d’un joueur aussi spectaculaire qu’intelligent, d’un mec qui possède une énorme confiance en ses capacités et qui détient des qualités de leader ainsi qu’une maturité remarquables pour son âge. Bref, Ja coche absolument toutes les cases pour marquer la NBA de son empreinte et faire partie du Top 100 all-time un jour. Maintenant, on sait aussi que rien n’est jamais acquis, peu importe le talent et le potentiel du bonhomme en question. On n’est évidemment pas là pour jouer les oiseaux de mauvais augure mais des mecs hyper explosifs qui semblaient destinés à tout péter avant de… se péter, malheureusement on en connaît quelques-uns. C’était notamment le cas du Derrick Rose version MVP auquel Ja Morant est souvent comparé aujourd’hui. L’ascension de Derrick s’est arrêtée si brutalement que cet épisode se trouve toujours quelque part dans un coin de notre tête. Un épisode qu’on ne veut pas revivre avec Ja, alors on touche du bois pour qu’il reste en bonne santé afin de maximiser une carrière qui s’annonce juste exceptionnelle.

Alors, rendez-vous en 2047 pour la cérémonie du Top 100 all-time ? Nous en tout cas on prend déjà note dans notre agenda. En attendant, si Ja Morant pouvait nous rendre un petit service en participant au Slam Dunk Contest de l’année prochaine à Salt Lake City, ce serait vraiment chanmé.