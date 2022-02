NBA Top 10 édition All-Star Game 2022 : Ja Morant claque un 360 en alley-oop, half-grizzly half-amazing c’est bien ça ?

Top 10 spécial en ce lundi matin puisqu’il s’agit de celui du All-Star Game 2022. Les étoiles ont sorti les beaux moves, voyons qui a fait du sale.

On connait la musique, le All-Star Game reste un show pour les fans et il faut sortir quelques actions spectaculaires pour contenter les chanceux qui ont pu trouver une place dans les tribunes. Les All-Stars n’ont pas déçu cette nuit avec une jolie flopée de highlights. On retiendra forcément le game-winner d’un certain numéro 23 (enfin 6 désormais) de retour à la maison mais y’a pas que LBJ dans la vie. Autre héros du jour, Steph Curry envoie une de ses seize bombes depuis le logo et il obtient une place avec mention splash. Moins cité mais tout aussi spectaculaire, Ja Morant a aussi fait honneur à sa réputation de showman avec quelques gros dunks de son répertoire. On apprécie tout particulièrement la connexion avec un Trae Young qui a su se trouver un nouveau copain de alley-oop (désolé John Collins). Un 360 en alley-oop, nan mais sérieusement ! On mentionnera enfin un Zach LaVine qui manque cruellement au Slam Dunk Contest et qui nous claque également un 360 en solitaire.

Le Top 10 du All-Star Game, c’est l’occasion de voir les meilleurs joueurs de la NBA nous sortir des dingueries. Pour les images, c’est cadeau, y’a plus qu’à cliquer. Nous, on se dit à très vite pour mater ensemble le plus beau show au monde.