NBA Top 75 – les highlights : la mixtape ultime de tous les joueurs nommés, mais pas de trace du début de saison de Damian Lillard

Maintenant que la NBA a rendu son verdict et dévoilé la liste des soixante-seize meilleurs joueurs de l’histoire, elle peut offrir à tout ce beau monde un peu de lumière. Au menu du jour : une mixtape qui rassemble les plus belles actions des joueurs sélectionnés.

Lorsque Napoléon a vu les pyramides, il a dit à ses troupes : « quarante siècles d’histoire nous contemplent ». En matant cette vidéo, c’est seulement soixante-quinze années qui se tiennent devant nous mais on peut quand même mesurer le chemin parcouru par la Ligue depuis sa création. Tous ces joueurs, anciens ou actuels, qui se mêlent dans une compilation, mélangeant les looks, les styles et les accomplissements. Dix-sept minutes de pur bonheur pour contempler les gloires du passé rivalisant avec les stars actuelles sur des actions toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Des shoots pour la gagne, des gros posters, des passes insensées, des dribbles à faire perdre la tête, il y a de tout, et impossible de ne pas avoir le cœur qui bat à mille à l’heure en voyant tous ces génies du basket au sommet de leur gloire. Non seulement, il s’agit d’actions spectaculaires mais certaines ont permis d’écrire l’histoire de cette Ligue, offrant des titres aux uns ou, à l’inverse, bloquant l’accès aux autres (le contre de LeBron, le shot de Ray Allen, le hook de Magic Johnson pour en citer quelques-uns). On peut ne pas être d’accord avec la sélection (oui, Damian Lillard et Anthony Davis sont présents) mais le montage est à couper le souffle et on ne peut qu’applaudir la NBA pour le taf réalisé. Ça promet pour la prochaine édition !

La NBA a sorti une mixtape compilant les plus belles actions des soixante-seize meilleurs joueurs de l’histoire. En noir et blanc ou en couleur, en short court ou long, ces images transpirent la greatness alors on met le casque, on choisit un bon fauteuil et on savoure pleinement.