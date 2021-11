Arbitrage NBA : moins de lancers, retour au vrai jeu ? Apéro TrashTalk !

Vous connaissez la formule : on s’installe peinard pour discuter de l’actu de la NBA. Au menu de cet apéro TrashTalk : arbitrage et lancers-francs. Et oui, il est l’heure de parler des hommes en gris !

C’était une des grosses missions d’Adam Silver cette saison : réduire les fautes improbables et les lancers cadeaux qui faussent le jeu et rallongent la durée des matchs. Pour ce faire, le boss a introduit de nouvelles règles et on était curieux de voir le résultat. Au bout de quinze jours, c’est assez impressionnant. Non seulement, on est parti sur des bases historiquement basses en termes de lancers-francs mais la réforme a reçu le soutien de plusieurs joueurs, contents de revoir une NBA plus physique et moins permissive pour les attaquants. Forcément, il y aussi ceux qui ragent contre ces nouvelles règles et on pense notamment à James Harden ou encore Trae Young. Du coup, à quoi s’attendre pour la suite ? Pour ou contre ce changement ? Réforme durable ou temporaire ? On se pose tranquille pour en discuter, le tout dans la bonne humeur, comme d’hab.