Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA, la dernière avant la Trade Deadline de ce jeudi. Alors, qui va se faire transférer en pleine rencontre à la manière d’Harrison Barnes il y a quelques années ? À vos paris.

Le programme de la nuit :

1h : Wizards – Cavaliers

1h : Hornets – Raptors

1h30 : Heat – Spurs

1h30 : Celtics – Hawks

1h30 : Sixers – Warriors

4h : Kings – Pistons

4h : Clippers – Pelicans

Le match à ne pas manquer : Heat – Spurs (parce qu’on est Français)

Alors oui, sur le papier, les rencontres opposant les Celtics aux Hawks et surtout les Pelicans aux Clippers ont un intérêt sportif supérieur. Les premiers de chaque conférence voudront confirmer ce statut face à des équipes qui souhaiteront poursuivre leur belle dynamique en s’offrant une victoire de prestige. Mais voilà, Victor Wembanyama qui joue pour la deuxième et dernière fois de la saison contre le pivot Bam Adebayo, l’un des meilleurs joueurs à son poste, c’est immanquable. Les jeunes Spurs jouent mieux depuis la nouvelle année et cette opposition contre un collectif sérieux (malgré les résultats décevants) est attrayante. Erik Spoelstra contre Gregg Popovich, Jimmy Butler contre Devin Vassell, et bien sûr la lutte sublime à l’intérieur, c’est à suivre à 1h30 au Kaseya Center.

Mais aussi…

Donovan Mitchell qui apprend à Jordan Poole ce que c’est d’être un bon arrière en NBA.

Le probable dernier match des Hornets et des Raptors avec leur roster actuel.

Jayson Tatum et sa bande contre Trae Young, meilleur joueur de la dernière semaine.

Les Sixers sans Joel Embiid contre les Warriors sans âme.

Domantas Sabonis va tenter de faire un triple-double en moins de 15 minutes face aux terribles Pistons.

Les Pelicans vont tout faire pour que la pige des Clippers en tête de la Conférence Ouest soit la plus courte possible.

Les Français de la nuit

Bilal Coulibaly va devoir défendre face à Donovan Mitchell, sacré challenge.

Victor Wembanyama va devoir dégoûter Bam Adebayo.

Frank Ntilikina en terre canadienne. Il est néanmoins incertain.

Killian Hayes se lèvera-t-il du banc à Sacramento ?

Nicolas Batum forfait contre Golden State, au moins il évitera une gouache de Draymond Green.

Et en G League ?