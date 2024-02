Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec MVP. Alors qu’on arrive aux alentours des 50 matchs de saison régulière et que la pause du All-Star Weekend approche, c’est l’occasion de faire un gros point sur la bataille pour le plus prestigieux des trophées individuels. En résumé : Joel Embiid est hors course, Kawhi Leonard est plus que jamais en course, et Nikola Jokic domine la course.

Stats : 25,9 points / 5,3 rebonds / 5,1 assists / 1,2 steal / 46,6% au tir

Bilan : 35 victoires – 16 défaites

Parmi le Top 6 de la Conférence Ouest, les Wolves d’Anthony Edwards sont l’équipe la plus irrégulière du moment. Seulement cinq victoires lors des dix derniers matchs et une petite chute à la troisième place du classement, ce qui empêche Ant-Man de viser plus haut dans la Course au MVP. Symbole de cette irrégularité, Minnesota est tombé à San Antonio fin janvier malgré 32 points et 12 passes d’Edwards, avant de remporter le choc face au Thunder sous l’impulsion de l’arrière All-Star. Autre source d’inquiétude : les fins de match. Anthony Edwards et les Wolves ont du mal à conclure dans les quatrièmes quart-temps, ce qui leur joue des tours en ce moment…

Stats : 27,2 points / 3,9 rebonds / 6,5 assists / 48,2% au tir

Bilan : 33 victoires – 18 défaites

Ils ne sont pas nombreux à avoir autant marqué les esprits que Jalen Brunson au cours des deux dernières semaines. Enchaînant les cartons offensifs dans un Madison Square Garden acquis à sa cause, le meneur a guidé New York vers une série de neuf succès consécutifs entre le 17 janvier et le 1er février. Du très très lourd ! Grâce à lui, les Knicks possèdent actuellement le troisième meilleur bilan de l’Est alors que Julius Randle et OG Anunoby sont à l’infirmerie. Cela valait bien une première sélection All-Star pour Brunson, mais ça vaut surtout une place dans la discussion du MVP ! Seule ombre au tableau : sa blessure à la cheville hier contre Memphis. Espérons qu’elle soit mineure.

"JALEN BRUNSON, BORN TO PLAY BASKETBALL"

Mike Breen with an incredible call for an incredible win pic.twitter.com/InzQLYO5Vr

— Knicks Memes (@KnicksMemes) February 2, 2024

Stats : 28,3 points / 6,4 rebonds / 5,6 assists / 1,3 contre / 53,7% au tir

Bilan : 30 victoires – 21 défaites

Brillant lors de son duel XXL face à Giannis Antetokounmpo hier soir, Kevin Durant a permis aux Suns de consolider leur belle dynamique actuelle (11 victoires en 14 matchs). KD n’a pas toujours besoin de forcer son talent avec Bradley Beal et surtout Devin Booker (Joueur du Mois) à ses côtés, mais répond présent quand il faut avec l’efficacité (57% au tir dont 41% de loin sur les huit derniers matchs) et la polyvalence qui le caractérisent. Easy Money a aussi profité de son retour à Brooklyn la semaine dernière pour sortir le grand jeu, rappelant ainsi quelques souvenirs aux fans des Nets.

Stats : 28,2 points / 5,4 rebonds / 6,4 assists / 1,9 steal / 47,1% au tir

Bilan : 32 victoires – 16 défaites

En l’absence de Darius Garland et Evan Mobley, Donovan Mitchell avait pris les Cavaliers sur ses épaules pour réaliser une grosse série de victoires. Les deux premiers sont désormais revenus, mais Spida continue son chantier, et surtout Cleveland continue de gagner : six victoires de suite sur la dernière quinzaine pour les Cavs, avec 32 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne pour Mitchell ! Propre, efficace, leader, et contribuant des deux côtés du terrain, Donovan a logiquement été élu Joueur du Mois à l’Est. Et Cleveland est désormais deuxième de sa conférence.

SPIDA OFF THE BACKBOARD 😱 pic.twitter.com/roImDwbXRI

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2024

Stats : 27,0 points / 8,4 rebonds / 4,5 assists / 1,0 steal / 47,3% au tir

Bilan : 38 victoires – 12 défaites

Jayson Tatum sort d’une quinzaine solide sur le plan individuel, scorant avec régularité et efficacité pour guider les Celtics. Néanmoins, son équipe de Boston respire moins la sérénité qu’en début de saison : défaite de 19 points à la maison contre les Clippers (27 janvier), courtes victoires face aux Pelicans et aux Pacers au Garden, et surtout gros trou d’air à domicile face à des Lakers privés de LeBron James et Anthony Davis. Simple coup de moins bien ou vraie raison de s’inquiéter ? L’avenir nous le dira mais ces petites turbulences ne jouent pas en faveur de Jayson Tatum dans la Course au MVP.

Stats : 24,4 points / 6,3 rebonds / 3,7 assists / 1,7 steal / 53,3% au tir

Bilan : 34 victoires – 15 défaites

C’est officiel, Prime Kawhi is back ! Alors que les Clippers roulent sur la concurrence (les Celtics de Tatum y compris) jusqu’à prendre la tête de la Conférence Ouest, Kawhi Leonard évolue à un niveau tout simplement effrayant. Il est injouable en attaque, il est flippant d’efficacité, et il domine dans sa propre moitié de terrain. De quoi récolter un titre de Joueur de la Semaine bien mérité ! Le revoir à un tel niveau et avec une telle régularité dans l’excellence, c’est un plaisir pour les yeux quand on connaît les galères de blessure qu’il a dû traverser. Pour rappel, Kawhi Leonard n’a manqué que quatre matchs au total cette saison. Pourvu que ça dure !

In the past 30 Clippers games, Kawhi Leonard has a 25-5 record while averaging:

• 26.4 PPG

• 57% FG

• 51% 3-pt FG

• 92% FT

He’s the first player to average 25 points on 55-50-90 shooting splits over any 30-game span all-time, per @Statswilliams.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2024

Stats : 34,5 points / 8,8 rebonds / 9,4 assists / 1,4 steal / 48,7% au tir

Bilan : 28 victoires – 23 défaites

73 points à Atlanta, 45 points – 9 rebonds – 15 passes contre Orlando, 40 points – 11 passes face à Milwaukee, 35 points – 18 rebonds – 9 passes chez les Nets… Voilà ce qu’a proposé Luka Doncic en NBA lors de la dernière quinzaine. Enchaînant dinguerie sur dinguerie, le phénomène slovène a permis à Dallas (quatre victoires en sept matchs) de repartir de l’avant malgré les blessures qui touchent l’effectif texan. De quoi gagner deux places dans notre classement MVP. Le retour de Kyrie Irving devrait permettre de soulager un peu Luka, et peut-être de booster les résultats des Mavs afin de réintégrer le Top 6 à l’Ouest.

Stats : 31,3 points / 11,3 rebonds / 6,3 assists / 1,1 contre / 1,4 steal / 61,1% au tir

Bilan : 33 victoires – 18 défaites

Le changement de coach n’a pour l’instant pas eu l’effet escompté chez les Bucks (quatre défaites en cinq matchs depuis l’arrivée de Doc Rivers), mais impossible de blâmer Giannis Antetokounmpo : 32 points, 9 rebonds, 7 passes et presque 2 interceptions par match à 65% au tir sur la quinzaine (dont un 48-10-5 dans une victoire chez Luka Doncic), autant dire que le Greek Freak remplit sa part du contrat. Mais il est un peu esseulé avec les absences de Brook Lopez, Damian Lillard et la nouvelle blessure de Khris Middleton (cheville). Giannis va devoir continuer à se démultiplier s’il veut garder ses Bucks sur le podium de la Conférence Est.

Stats : 31,1 points / 5,6 rebonds / 6,6 assists / 2,2 steals / 54,7% au tir

Bilan : 35 victoires – 16 défaites

Shai Gilgeous-Alexander l’a dit : le MVP, c’est tout en haut de sa liste d’objectifs personnels. Et l’arrière du Thunder joue comme tel. Auteur de neuf performances à minimum 30 points sur ses onze derniers matchs (avec 7,6 passes en prime), SGA est toujours aussi flippant de régularité. Il est aussi leader de la NBA dans la catégorie du +/-, preuve de son côté valuable. Néanmoins, Oklahoma City commence à lâcher quelques matchs en route : revers très crade à Detroit, choc perdu face aux Wolves à la maison, et défaite hier à Utah. Rien d’alarmant hein, OKC restant deuxième de l’Ouest, mais suffisant pour perdre quelques points dans la Course au MVP.

Stats : 26,3 points / 12,2 rebonds / 9,0 assists / 1,2 steal / 58,7% au tir

Bilan : 35 victoires – 16 défaites

Joel Embiid hors course, Nikola Jokic saisit l’opportunité pour prendre la tête : 30,6 points, 13,8 rebonds et 8,5 passes (61,5% au tir, 45,5% à 3-points) de moyenne sur les huit derniers matchs, trois triple-doubles (dont un 27-22-12 contre Portland), et surtout sept victoires pour des Nuggets en contrôle. Si on regrette son absence dans le choc face au Thunder fin janvier (douleur au dos), Nikola Jokic prouve une nouvelle fois qu’il est injouable quand il décide de prendre les choses en main. Et ça pourrait bien se traduire par un troisième titre de MVP dans quelques mois.

Joker tallied his 15th triple-double of the year and the 120th of his career in the @nuggets win over the Trail Blazers 🔥🃏

27 PTS / 22 REB / 12 AST

Jokic has two 20-PT, 20-REB, 10-AST games this season – the rest of the league has two combined. pic.twitter.com/pOC4IfdmiW

— NBA (@NBA) February 3, 2024

Mentions honorables : Tyrese Haliburton (Pacers), Devin Booker (Suns), Domantas Sabonis et De’Aaron Fox (Kings), Anthony Davis et LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Warriors)

Une pensée aussi pour le MVP en titre Joel Embiid, très bien parti pour faire le doublé avant de se blesser au genou. Il n’atteindra pas la barre des 65 matchs joués (minimum requis pour être éligible aux NBA Awards), et ne peut donc plus prétendre au MVP…