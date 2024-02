Auteur d’une campagne individuelle phénoménale et leader de l’une des deux meilleures équipes de la Conférence Ouest, Shai Gilgeous-Alexander est un candidat très sérieux pour le titre de MVP de la saison. Un titre qui est tout en haut de sa liste d’objectifs personnels.

Le MVP de la saison régulière, c’est sans doute le plus prestigieux des trophées individuels.

Il récompense la régularité et l’excellence sur 82 matchs. Il récompense à la fois le niveau individuel d’un joueur et son impact sur les succès de son équipe. Avoir un titre de MVP sur son CV, ça veut tout simplement dire qu’on a été le joueur le plus dominant sur une saison donnée.

Au 6 février 2024, Shai Gilgeous-Alexander est dans la course pour remporter ce trophée.

Shai this season:

— 31.1 PPG (4th in NBA)

— 5.7 RPG

— 6.6 APG

— 2.3 SPG (1st in NBA)

— 1st in 30-point games

— 1st in 5-steal games

Top __ in the MVP race. https://t.co/H2HY995s1t

— StatMuse (@statmuse) February 5, 2024

L’arrière du Thunder tourne à 31,1 points, 5,7 rebonds, 6,6 passes et 2,3 interceptions par match cette saison, à 55 % au tir dont 35 % à 3-points et 89 % aux lancers-francs. Sous son impulsion, Oklahoma City possède le meilleur bilan à l’Ouest (35 victoires – 15 défaites) à égalité avec les Wolves.

“Bien sûr, remporter le titre de MVP, c’est tout en haut de mes objectifs personnels” a déclaré SGA via SportsNet. “Je pense que c’est le cas pour chaque joueur de basket.”

Avec la blessure du favori Joel Embiid, la candidature de Shai Gilgeous-Alexander va prendre de plus en plus de poids. Pour certains, SGA était déjà en tête de la discussion du MVP avant la blessure de Joel. Désormais, il a un énorme coup à jouer, même si Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo sont de sérieux concurrents.

Le fait que le Joker et le Greek Freak possèdent déjà deux titres de MVP peut néanmoins favoriser SGA. La fatigue des votants, tout ça, on connaît. La saison surprise de la jeune équipe du Thunder, que personne n’attendait en tête de l’Ouest, est également un argument très solide pour Shai. Et enfin, la progression exceptionnelle de l’arrière canadien, arrivé discrètement en NBA avec le 11e choix de la Draft 2018, impose le respect.

Difficile avec tout ça de ne pas penser au titre de MVP quand on est Shai Gilgeous-Alexander. Mais SGA ne veut pas se disperser.

“Je ne suis pas naïf, j’entends ce qu’il se dit, mais j’essaye de ne pas me laisser embarquer dans cela et de rester concentré chaque jour, c’est ce qui m’a amené jusque-là.”

Jusque-là, et potentiellement bien plus haut encore.

