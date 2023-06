Pendant toutes ces Finales NBA, on a pu parler de l’altitude presque suffocante lorsque l’on joue un match à Denver. Mais cette fois-ci, la Fédération Française a décidé de dépasser cette hauteur presque futile des montagnes du Colorado en organisant un match de basket au sommet… du Pic du Midi.

Quand on nous parle d’altitude en été, la première chose qui nous vient c’est le Tour de France. Le Col du Granon, L’Alpe d’Huez, la Super Planche des Belles Filles… Des sommets grimpés par des professionnels du cyclisme et non par des amateurs de randonnée. Mais cette année et avant le début de l’édition 2023, la FFBB a décidé de remettre la montagne à la mode un peu plus tôt en organisant un match de 3×3 féminin au sommet du Pic du Midi. Six joueuses de l’Équipe de France 3×3 s’affronteront en effet lors d’un match d’exhibition sur l’un des plus beaux sommets des Pyrénées françaises. On espère que Tadej Pogacar et Thibaut Pinot prendront leur bécane pour venir voir le spectacle, cela leur fera un petit échauffement.

Un match amical entre deux équipes représentant la première nation féminine mondiale à 2 877 mètres d’altitude. Cela dépasse de loin les 1 608 mètres d’altitude atteints à Denver, les Nuggets ça va deux minutes mais là on fait moins les malins. Cela est en tout cas un évènement record pour le sport féminin français et européen, et pour ceux qui voudront assister à cette rencontre de l’Équipe de France 3×3, on vous conseille la bouteille d’oxygène et aussi des Doliprane de côté si vous supportez mal la hauteur.