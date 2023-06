Nous sommes le jour de la Draft 2023, et aujourd’hui je n’ai pas envie de vous parler de Victor Wembanyama. Oui, je l’aime énormément, ce cher Wemby, mais il y en a un dans cette cuvée qui a et qui aura mon cœur pendant encore très longtemps. Ce garçon s’appelle Jaime Jaquez Jr, et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez garder son nom en tête.

J’ai rencontré Jaime lors d’une nuit d’hiver, une nuit de basket universitaire, vers 3 heures du matin. Après avoir regardé un premier match de ma fac de cœur, je me suis dit que je pouvais zapper sur un autre et rester éveillée jusqu’au petit matin. Cette seconde affiche opposait UCLA et Arizona, et d’entrée, le numéro 4 de l’université de L.A. me tape dans l’œil. Des cheveux mi-longs retenus par un bandeau, un bouc me rappelant étrangement celui de Jafar, et un nom de narcotrafiquant colombien… Je tombe sous le charme du personnage, mais sa performance sur le terrain ce soir là me rend également amoureuse du joueur. 25 points à 10/12 au tir, 5 rebonds et 3 interceptions pour le sophomore qui fêtait son anniversaire ce 18 février 2021. Cumpleaños feliz mi amigo, voici ton cadeau : une nouvelle fan.

Birthday boy lit it up! 🔥

Jaime Jaquez Jr. was on fire tonight in @UCLAMBB’s win over Arizona, reaching a new career-high 25 points to be in the running for #Pac12Hoops Player of the Week, presented by @Nextiva. pic.twitter.com/ArVdlod2z7

— Pac-12 Network (@Pac12Network) February 19, 2021

Entre ce match là et le soir de la Draft 2023, il s’en est passé des choses. Une élimination de la March Madness 2021 par un tir assassin de Jalen Suggs depuis le milieu de terrain, une seconde élimination en 2022 à la porte des quarts de finale. Mais le plus dur pour UCLA a été le départ de son leader Johnny Juzang pour la NBA et le Jazz d’Utah. “Raïmé” a désormais les clés de la maison pour la saison 2022-23, et cette dernière va être de la révélation. L’année de l’explosion pour le garçon qui n’attendait que cela, montrer de quoi il est vraiment capable.

Le nouveau numéro 24 de UCLA emmène son université à son premier titre de champion de saison régulière de Pac 12 en dix ans. Élu MVP de la saison de sa conférence avec 17,8 points et 8,2 rebonds de moyenne, il reçoit aussi le Lute Olson Award. Un prix qui récompense le meilleur joueur du pays ayant passé plus de deux saisons dans sa fac. Une nomination dans le second meilleur cinq du pays selon la presse américaine pour couronner une année d’éclosion exceptionnelle. Après chaque match, je n’arrivais pas à me rendormir, tellement j’étais émerveillée par ses performances sur le terrain. Je partais en cours avec des étoiles dans les yeux. Il finira sa carrière universitaire contre Gonzaga en March Madness, avec une dernière perf à 29 points. À ce moment-là, son nom n’était toujours pas présent dans les mock drafts, mais je restais confiante. Je le savais au fond de moi : son heure allait arriver, il a tellement montré cette année que cela serait bête de rater l’opportunité de picker le steal de cette cuvée de Draft 2023.

Pendant sa saison senior en Californie, JJJ a pu montrer qu’il était un vrai glue guy, un gars capable de faire passer l’équipe avant lui, tout en restant le leader de cette équipe de UCLA. Un vrai chef de file sur le terrain de par ses apports des deux côtés du terrain mais aussi en dehors via sa grande expérience des plus hauts niveaux du basket universitaire en quatre ans de carrière. Et pendant tout ce temps, le natif du Golden State a eu le temps de travailler sur son physique et ce dernier est plus que prêt pour la NBA.

Le point d’amélioration le plus drôle qu’on retrouve dans les différents profils de draft US est le fait qu’il n’ait pas de spécialité. Je sais pas vous mais moi je trouve ça hyper ironique. Personne ne veut d’un gars capable d’être d’un sniper à 3-points, un finisher de folie près du cercle, et un combattant de guerre quand il s’agit de défendre et de prendre des rebonds ? Je demande, c’est tout. Personne n’en veut d’un ailier comme lui ? Qui fait presque 2 mètres de haut et un peu plus de 100 kilos bien taillés ? Ah si, j’ai des intéressés ! Mais. Combien de franchises viennent de se réveiller ?

Comme tout mec voulant se faire drafter au premier tour, Jaime Jaquez Jr a fait le tour des USA pour rencontrer les franchises et effectuer des workouts. Et au fur et à mesure, il a commencé à rencontrer des franchises ayant des picks de plus en plus haut dans le classement. Les retours après chaque rencontre étaient excellents, JJJ a impressionné partout où il est passé. Parti d’une place sombre au second tour début avril, le voici bien installé dans le premier tour de toutes les mock drafts sorties à un jour de la Draft 2023. Trois mois de travail qui ont payé pour un garçon ayant grandi au Mexique et qui compte bien arriver en NBA pour inspirer les plus jeunes générations rêvant de la Ligue comme lui.

Je suis fière d’être fan d’un garçon pareil. D’un garçon dévoué à la performance de son équipe, d’un joueur ayant autant de spécialités qu’un médecin généraliste comme on n’en fait plus énormément aujourd’hui. Je ne peux pas encore vous dire où il va atterrir ce soir, mais la franchise qui le choisira ne pourra pas regretter sa décision. Jaime Jaquez Jr, merci pour ses saisons où tu m’as fait rêver. Comme d’habitude, on se retrouvera lors une nuit d’hiver, cette fois-ci devant une rencontre de NBA, et certainement avec ton maillot NBA sur mes épaules.

Source : The Ringer, YouTube, The Athletic