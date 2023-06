La Draft NBA, c’est ce soir ! Et qui dit Draft dit tenue correcte exigée… les futurs rookies ont donc l’obligation de venir au Barclays Center sur leur 31, pour marquer l’occasion et entrer en NBA avec style. Dans l’histoire, certains jeunes ont essayé d’être originaux, mais ça a plus fait crier Cristina Cordula qu’autre chose. Allez, on se refait les pires looks de Draft de l’histoire, ceux qui tenté, mais tenté seulement d’avoir du flow.

# Kevin Knox, Draft 2018

Oh bah Kevin, t’avais rendez-vous à Salty Springs après la Draft ou quoi ? Téma le costume, bien Baguette Étoilée bien skin Bambi. En réalité, la collaboration vient d’un échange entre un fan et Knox peu avant la Draft, lui demandant de représenter le célèbre jeu de battle royale lors de la cérémonie. Ni une ni deux, voilà un intérieur de costume aux couleurs de la licence d’Epic Games. On repassera sur le goût douteux, mais avec un tel costume, on imagine bien le Kevin pouvoir réclamer les Scar légendaires de tous ses coéquipiers hein.

# Samaki Walker, Draft 1996

Bon, là c’est quand t’as deux billets pour la finale de Roland Garros et Draft ensuite. Pas le temps de tomber le chapeau, alors ça fera du style. On a même l’impression qu’il s’en va cercler ses vaches après la cérémonie. Costume extra ge-lar en bonus, c’était la mode à l’époque. Enfin, c’était ouais.

# Jalen Rose, Draft 1994

Le total look rouge. Audacieux sur le papier, resté longtemps dans les mémoires. On est vache, car en soi, la tenue n’est pas non plus à se décoller la rétine. Jusqu’à ce qu’on aperçoive la cravate, tout droit sortie d’une tapisserie de grand-mémé. Le fashion faux pas qui vous faire rentrer dans l’histoire.

# Amar’e Stoudemire, Draft 2002

La veste veut jamais s’arrêter carrément. Il est venu en impair pour la Draft le Stoud’ en fait.

# Drew Gooden, Draft 2002

Décidément, quelle belle cuvée stylistique que celle de 2002. Drew Gooden, avec une veste à vous faire rougir de jalousie tous les leaders de pays de l’Est dans les années 50.

# Bol Bol, Draft 2019

Il a pas eu le temps de se changer entre la convention Spiderman et la Draft NBA, selon certaines rumeurs.

# Joakim Noah, Draft 2007

Un français, ça ne peut pas se planter le soir de la Draft. Pays de l’élégance, du charme, de la haute couture du… Joakim Noah. Le costume estival noeud papillon, on va boire un coup en terrasse à Andernos-les-Bains ou on rentre en NBA là ? À noter le flow que lui ajoute la casquette. Les cheveux crient à l’aide.

# Vlade Divac, Draft 1989

Le pantalon c’est un parachute en fait. Le look parfait pour la fin des années 70… mais dix ans plus tard.

# Bobby Jackson, Draft 1997

Le costumier a rajouté deux ou trois boutons de trop à la veste, en tout cas c’est l’hypothèse de la rédaction.