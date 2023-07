Plus que quelques nuits de Summer League et on en aura fini avec ce délice estival si particulier. Et cette nuit, le NBA Top 10 met à l’honneur un homme au nom qui sent bon l’été et les parquets chauds de Las Vegas.

D.J. Carton était bien décidé à monter au tomar mais Mike Daum lui a proposé de retourner chez sa mère, proprement, poliment.

L’ancien Ourson Kennedy Chandler est une petite pile électrique.

Et…. D.J. Carton qui monte au tomar, ça commence à ressembler à une mixtape.

Dans la famille des piles électriques des Nets, David Duke Jr. n’est pas mal non plus.

Eurostep du milieu de terrain et shoot de Trevor Hudgins, pourquoi pas c’est l’été.

Ça aurait pu être un énorme poster de Jordan Hawkins, mais ça restera une énorme crêpe de Xavier Sneed.

Quand il monte au alley-oop, Dexter Dennis profite de son temps passé en l’air pour se faire une manucure.

Tiens, Dexter Dennis, encore, pareil.

Ricky Council IV fait la totale à Tyrese Martin. Interception, dunk et trashtalking, quel homme.

Et on termine avec le seul, l’unique, l’être de lumière 2023 : Monsieur DJ Carton !