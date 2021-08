NBA Top 10 du jour : on connait pas tous les gars, mais la Summer League nous réserve parfois quelques belles dingueries

Qui dit Summer League dit absence totale ou partielle de défense, et qui dit absence de défense dit gros highlights. Qui dit gros highlights dit Top 10 bien sûr, alors envoyez la sauce car les gamins ont la dalle.

#10 : Simi Shittu qui envoie Troy Baxter Jr. en orbite, et ont tient déjà notre action Kamoulox de la nuit.

#9 : Casser Stanley a bien failli cassius le panier, enfin bref.

#8 : Hassani Gravett a quand même un sacré flow, une espèce d’entre deux entre Nico Mannion et… Jason Williams.

#7 : on a bien cru que Jay Huff allait se manger le premier rang mais le garçon a de bons freins et surtout une petite détente pépouze.

#6 : rentré en fin de match, le petit Asante Gist a appris à connaitre l’ombre de Devin Robinson, et rendez-vous compte que ce sera peut-être la seule action notable de sa carrière.

#5 : Jerichoooooo, Jeeeeriiiiichoooo, sous le soleil qui chante ai iiiiiii.

#4 : Jaylen Hands est un vrai artiste, au contraire de Jeremy Pied.

#3 : plusieurs points à évoquer sur cette action, notamment la présence de Matur Maker, qui ressemble comme vous avez pu le constater à un certain Thon, mais surtout cette question : d’où a bien pu tomber Caleb Agada au début de l’action ?!?!?!?

#2 : Josh Hall qui postérise Eric Demers, c’est surtout l’occasion de se dire que cet Eric Demers a quand même un physique de pongiste.

#1 : du coup Jaylen Morris l’a vengé, et il faut dire qu’il a quand même plus un physique de basketteur que son pote.

La classe à Vegas comme dirait presque l’autre. On vous laisse gober ce Top 10 sans mâcher et nous on se retrouve… bah demain, même endroit même heure ?