Summer League de Las Vegas – Episode 9 : Olivier Sarr qui cartonne ? Merci aux GM de se saisir de leur téléphone

A peine le temps de se retourner après une fin de tournoi olympique haute en couleurs que la Summer League de Las Vegas pointe le bout de son nez. Traditionnel théâtre des premiers exploits des futurs (déjà ?) cracks de la Ligue. Des lottery picks et des gamins amenés à peser dès cette saison dans leurs franchises respectives évidemment, mais aussi quelques Français (neuf au total) et des garçons sortis de l’épicerie du coin de la rue qui donnent tout pour se faire un nom, parce que sur un malentendu ça peut passer. Allez, petit récap de ce que vous avez loupé – ou pas – cette nuit, on y va tranquillement mais on y va quand même.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Wizards : 74-65

– Wizards : 74-65 Bucks – Nuggets : 87-94

: 87-94 Spurs – Thunder : 91-116

: 91-116 Cavs – Suns : 88-85

– Suns : 88-85 Hawks – Knicks : 85-104

: 85-104 Pistons – Magic : 79-78

– Magic : 79-78 Grizzlies – Clippers : 104-95

– Clippers : 104-95 Hornets – Bulls : 74-99

Public service annoucement et c’est assez rare pour être signalé, l’article qui suit sort de la patte d’un être humain qui n’a pas regardé une minute de cette nuit de basket et ce pour plusieurs raisons. 1) Nico et Vaness sont venus manger le petit gratin à la maison, 2) on se préserve pour ce soir et le grand feu d’artifice de cette génialissime Summer League et 3) on était un peu crevé en fait. Cordialement.

Pacers – Wizards : pour leur dernier match à Vegas, Pacers et Wizards ne se sont pas foulés. Hormis le nouveau gros match de Cassius Stanley, la poursuite de la hype Kiefer Sykes et la confirmation du combo talent / body d’Isaiah Jackson (11 points, 7 rebonds et 7 contres)… rien de fou à se mettre sous la dent. A noter l’absence pour les Pacers de Chris Duarte, déjà concentré sur la course au trophée de Rookie Of the Year. Washington, ? Euh, c’est la capitale des Etats-Unis et c’est à peu près tout.

Bucks – Nuggets : Nah’Shon Bones Hyland est de plus en plus à l’aise, Sandro Mamukelashvili a une fois de plus montré ses skills et une envergure proportionnelle à son nom de famille mais impossible de passer sous silence le fait que le meilleur scoreur de cette rencontre porte le doux nom de D’Mitrik Trice. Un genre de Dimitri électrique, on ne sait vraiment plus quoi raconter. Spurs – Thunder : pas de Josh Primo côté Spurs puisque le rookie visitait l’école primaire avec ses parents, pas de Tre Jones non plus, occupé à comprendre comment il jouerait cette saison dans la rotation à 17 arrières des Spurs, et cette nuit le Thunder a profité d’une adversité moindre pour régaler tout le monde jusqu’au bout du banc. Pour les Français ? 11 points et 7 passes pour Theo Maledon, 6 points et 4 rebonds pour Jaylen Hoard, et un menu salade de chèvre chaud / blanquette de veau (avec Côtes du Rhône en 40 cl) à 14 euros chez Patrice Guillet. Cavs – Suns : pas de Evan Mobley, de Isaac Okoro ni de LeBron James pour les Cavs, mais un duo Kabengele / Tre Scott au boulot, alors que Jaylen Hands et Matt Ryan ont des noms de chanteurs de boys bands sont sortis du bois ou plutôt du banc. Pour les Suns ? Jaleen Smith a joué mais pas Jalen Smith, Kyle Alexander a (très bien) joué et Ty-Shon Alexander aussi, alors que Justin Simon a joué mais que Gilles Simon fait plutôt du tennis.

Hawks – Knicks : plusieurs points à relever dans cette absolutely not revanche des derniers Playoffs. Jalen Johnson et Skylar Lays avaient été dispensé de sport pour cette nuit, Sharife Cooper et DeVaughn Akoon-Purcell ont un peu arrosé et les meilleurs joueur des Hawks se nommaient cette fois-ci Justin Jaworski et Javin DeLaurier. Pour les Knicks ? Obi Toppin et (surtout) Immanuel Quickley ont (encore) salement shooté et ce sont encore les trois mousquetaires Quentin Grimes, Miles McBride et Jericho Sims qui ont enflammé Vegas. Trois cas sur lesquels les Knicks vont devoir se pencher très vite, en tout cas les zozos n’auraient pas pu faire mieux depuis dix jours. Pistons – Magic : pas de Saddiq Bey, ni de Killian Hayes, ni de Cade Cunningham, ni de Sekou Doumbouya, tous étant absents car préparant le All-Star Game 2022. Pour les Pistons Saben Lee a donc joué les anciens mais c’est surtout Luka Garza et ses sourcils opulents qui ont crevé l’écran. 21 points et 15 rebonds pour fêter son two-way contract récemment signé et vous imaginez bien qu’en face ce n’est pas ce Hall Of Famer de Brazdeikis qui a pu le stopper. +1 par contre pour le flow d’Hassani Gravett, on conseille fortement si vous aimez les sensations fortes. Grizzlies – Clippers : en parlant de conseil ? On va vous laisser de 8 à 12 environ car on a 29 coups de fil à passer, car pas question que la NBA ne se passe cette saison du flow d’Olivier Sarr. Encore auteur cette nuit de 18 points et 13 rebonds, le pivot français domine depuis deux matchs et vient de prouver en 48h qu’une équipe, n’importe laquelle même les Kings, se devait de lui donner sa chance. On sait que ce sera compliqué à Memphis mais messieurs les GM au boulot, y’a un freak pas cher à aller chercher. Sinon ? Le match ? Un joli duo Sam Merrill / Steve Buchanan pour les Plantigrades, et pour les Clippers Brandon Boston qui trouve enfin un peu d’adresse, Amir Coffey qui a fait perdre la boule à Yves Pons, et c’est à peu près tout. Hornets – Bulls : on termine ce faux-résumé de la nuit avec la cinquième défaite en cinq matchs pour les Hornets, difficile de gagner au basket quand on shoote à 30%, la palme revenant à LiAngelo Ball qui ne supporte semble-t-il pas les compliments (3/13 dont 0/5 du parking) et à DJ Carton, dont l’adresse est également son nom de famille. Du coup les Bulls en ont profité en shootant (un peu) mieux histoire de ponctuer cette SL sur une victoire ô combien tout le monde s’en fout.

Le programme du soir :

21h : Mavericks – Heat

21h30 : Jazz – Sixers

23h : Rockets – Blazers

23h30 : Nets – Raptors

1h : Lakers – Warriors

1h30 : Pelicans – Wolves

3h : Kings – Celtics

Allez, ce soir on en termine, et on passe à… surprise, vous verrez bien. Un peu de sommeil la nuit ne fera pas de mal, y’a quand même une vraie saison pleine qui commence dans tout juste deux mois.