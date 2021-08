Free Agency 2021 : Marcus Smart prolonge aux Celtics pour 4 ans et 77 millions, le TD Garden n’est pas prêt à abandonner son âme

Alors qu’il aurait pu tester le marché en 2022, Marcus Smart s’est finalement mis d’accord avec les Celtics pour une prolongation de contrat. Le combo guard est maintenant lié à la Green Nation jusqu’en 2026 !

Il est celui qui a le plus d’ancienneté au sein de la franchise, celui qui incarne le mieux cette équipe sur les dernières années. Depuis 7 ans déjà, Marcus Smart écume les parquets avec un jersey vert sur les épaules, apportant son fighting spirit et sa rage de vaincre à l’institution chère à Bill Russell. Sa défense élite, sa hargne, l’énergie qu’il apporte au groupe, sa capacité à laisser son corps sur le terrain, autant d’éléments qui ont vite fait de lui un chouchou du TD Garden. Une histoire d’amour avec les fans qui va donc durer puisque le meneur-arrière a prolongé son deal dans le Massachussetts. Le joueur lui-même l’a confirmé en postant une vidéo sur son compte Instagram. Selon Shams Charania de The Athletic, le contrat porte sur 4 ans et 77 millions de dollars. L’accord inclut un trade kicker, c’est-à-dire un bonus pour le joueur s’il venait à être transféré.

Boston Celtics guard Marcus Smart has agreed to a four-year, $77.1 million max contract extension with the franchise, sources tell @TheAthletic @Stadium. The fully guaranteed deal through 2025-26 includes a trade kicker. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2021

Nouveau boss des opérations basket, nouveau coach mais pour ce qui est de l’âme des Celtics sur le terrain, on laisse encore les clefs de la maison entre les mains de Marcus Smart. Attendu comme le nouveau titulaire à la mène, mister Intelligent va devoir assurer pour se montrer pleinement digne de ce joli contrat. S’il n’y a rien à craindre quant à l’état d’esprit ou sa défense, il doit encore gommer certaines choses en attaque. Il n’y a pas de secret, son shoot reste problématique depuis sa saison rookie. C’est simple, il n’a dépassé les 40% au tir qu’à… une seule reprise en sept saisons chez les pros ! De loin non plus ce n’est pas glorieux avec 32% de moyenne. S’il devra avant tout créer pour les autres et distribuer le jeu, il faudra aussi qu’il soit capable de sanctionner les défenses lorsque Jayson Tatum ou Jaylen Brown provoqueront des décalages. Avec un coach qui croit en lui et qui est prêt à le responsabiliser davantage, la saison 2021-22 pourrait bien être placée sous le signe du trèfle pour l’ancien d’Oklahoma State.

Marcus Smart va continuer de voir la vie en vert et toute la fanbase de Boston se réjouit ! Le bulldog des Celtics est désormais lié à la franchise jusqu’en 2026, ce qui ferait donc douze saisons depuis ses débuts en NBA. Une telle longévité au sein de l’organisation, ce n’est clairement pas donné à tout le monde.

