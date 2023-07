La NBA ça va très très vite, quelques mois en dehors du circuit et on vous oublie… Alors 16 ans ? Merci pour le pessimisme mais Jeff Van Gundy n’est pas d’accord. Apparu pour la dernière fois sur un banc NBA en 2007 avec Houston, Jeff veut profiter de son nouveau statut de chômeur – il vient d’être viré de son job de consultant chez ESPN – pour sonder les franchises quant à un retour dans la Grande Ligue.

En vacances forcées depuis pas dix jours, Jeff Van Gundy commence déjà à se tourner les pouces. Alors, l’ancien coach – par intermittence – de Team USA lorgnerait un retour sur les bancs, selon Chris Mannix de Sports Illustrated. Le petit frérot de Stan a un joli pedigree en tant qu’assistant puis coach en NBA mais officiait depuis 2007 au sein d’ESPN en tant que consultant. Le J n’a malheureusement pas résisté à l’énorme vague de limogeages parmi les employés de la chaîne américaine, dont a également été victime Jalen Rose.

C’est apparemment la Free Agency également chez les médias américains, puisqu’à quelques heures de l’ouverture du mercato ESPN a informé 20 personnes qu’elles allaient prendre la porte…

… dont Jeff Van Gundy et Jalen Rose.

Assistant chez les Knicks de 1989 à 1996, où il a notamment pu apprendre de Pat Riley, Van Gundy a ensuite pris les rênes de la franchise new-yorkaise jusqu’en 2001. Dans la Grosse Pomme, il a connu une série de Finales NBA, perdue 4-1 contre les Spurs en 1999, et un gros câlin à Alonzo Mourning lors d’une baston Heat – Knicks. Sa dernière expérience, aux Rockets entre 2003 et 2007, fut moins fructueuse au niveau des runs de postseason mais lui ont permis de coacher Yao Ming et Tracy McGrady. Sympa, même s’il n’a pas réussi à emmener ce duo plus loin qu’un premier tour de Playoffs.

En bref, quelques saisons d’expérience dans des franchises sérieuses et une bonne quinzaine d’années derrière les micros à analyser tous ses petits collègues techniciens au quotidien. Assez pour donner envie à une franchise de filer un job à la Van Gundance ? Visiblement oui, mais pas en tant qu’entraîneur principal puisqu’il aurait déjà discuté avec quelques équipes en vue d’un poste d’assistant, sans que cela n’aboutisse pour le moment.

REPORT: Jeff Van Gundy is looking into a return to coaching after being laid off at ESPN, per @SIChrisMannix pic.twitter.com/8gIJ1IZg4Y

On parle des Mavs et des Celtics, qui ont depuis complété leur staff, et des Wizards chez qui la piste semble beaucoup plus sérieuse aux côtés de Wes Unseld Jr.. Habitué à coacher des grands noms du type Patrick Ewing ou Yao, Monsieur Van Gundy se retrouverait dans un tout autre environnement avec Jordan Poole et Kyle Kuzma en leaders, et Bilal Coulibaly à développer. C’est un pari, mais un peu de soutien à Unseld, pas des plus convaincants dans la capitale, ce ne serait pas du luxe.

