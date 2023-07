Vous ne l’avez sans doute pas raté, Victor Wembanyama va faire ses grands débuts avec les Spurs cette nuit à 3h du matin, du côté de Las Vegas. Les billets sont – sans surprise – partis comme des petits pains, mais il fallait avoir un petit budget pour s’en procurer un.

Habituellement, pour assister à un match de Summer League, il n’y a pas besoin de se ruer sur la billetterie ou d’avoir mis beaucoup d’argent de côté. Car si la ligue d’été c’est sympa, ce n’est pas forcément la compétition la plus prestigieuse qui soit, loin de là. Mais on sait depuis un bon bout de temps maintenant que tout est différent dès qu’on met Victor Wembanyama dans l’équation.

Il y a quelques jours, on a appris que le tout premier match de Wemby avec les Spurs (face aux Hornets de Brandon Miller ce vendredi) sera à guichets fermés au Thomas & Mack Center (18 000 places pour info). Et aujourd’hui, on apprend que le prix moyen d’un billet pour assister aux grands débuts de Victor à Las Vegas est de 96 dollars, ce qui représente tout simplement un nouveau record en Summer League depuis que ces données ont commencé à être mesurées en 2015.

D’après Joe Pompliano, spécialiste dans le business du sport, le prix monte jusqu’à 850 dollars pour une place dans la section du bas (et c’est même pas en courtside hein) sur StubHub, plateforme d’achat et de revente de billets sur Internet. C’est trois fois plus que pour des matchs où Victor Wembanyama n’est pas sur le terrain. L’effet Wemby, encore et toujours.

Il faut savoir qu’en Summer League, l’achat d’un billet vous offre l’entrée pour l’ensemble des matchs de la journée (huit ce vendredi). Ce prix moyen de 96 dollars ne contient donc pas uniquement le match Spurs – Hornets avec Wembanyama en piste, mais aussi les autres rencontres du jour. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, tous ceux qui auront la chance d’être à l’intérieur de la salle ne vont attendre qu’une seule chose : les grands débuts de Victor. D’où cette explosion des prix, que même le phénomène Zion Williamson – très attendu en 2019 – n’avait pas su provoquer.

Reste à voir désormais si les fans de Las Vegas vont en avoir pour leur argent, sachant que Wemby ne bénéficiera que d’un temps de jeu limité cette nuit.

