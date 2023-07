Les classements all-time, c’est souvent une discussion sans fin. Dans un canapé ou un transat, avec un Ice Tea ou une binouze dans la main, les discussions s’éternisent. Cette fois-ci, c’est Dwight Howard qui a pris le sujet au sérieux en défendant son propre cas. Ce dernier dit faire partie des dix meilleurs pivots de l’histoire de la Ligue. Déconnant ou pas ?

Depuis qu’il est parti à Taïwan, on a un peu perdu Dwight Howard. Le gars tape des lignes de stats indécentes, participe à des concours à 3-points au All-Star Game local et tente de faire le buzz sur Twitter, mais ce n’est pas pour autant qu’il a tiré un trait sur la NBA. Et pour cause, le garçon n’a pas oublié qu’il a dominé dans les raquettes de la Ligue entre 2005 et 2015. Celui qui a été évincé – sans doute injustement – du Top 75 de la NBA se considère même parmi les plus grands noms ayant joué au poste de pivot.

“Sur les meilleurs pivots de tous les temps, je suis dans le top 10. Le top 10 all-time. Je sais ce que tout le monde va dire avec Shaq, Hakeem, Wilt, Kareem, et puis il y a Moses Malone et Bill Russell, ce sont les sept meilleurs de tous les temps. Mais ensuite, entre sept, huit, neuf, dix, je suis à cette place. Je suis à cette place.” – Dwight Howard pour Complex

Comme il l’a bien décrit, il y a des intouchables dans cette liste des 10 meilleurs pivots de la NBA : Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Moses Malone, Bill Russell. Peu importe l’ordre de ces six joueurs (et non sept comme l’a si mal calculé Superman), ces monuments ont tellement apporté à la NBA qu’il est impossible de les déloger. Mais pour les quatre dernières places, on peut dire qu’il y a compétition. Qui joue à part D12 ? La légende des Knicks Patrick Ewing, l’Amiral David Robinson, George Mikan et ses fondamentaux, le grand (mais trop souvent blessé) Bill Walton, et puis bien évidemment le monstre Nikola Jokic – tout juste champion NBA – sans oublier Joel Embiid. Cela en fait du monde avec qui Dwight Howard se bat pour une place dans le Top 10.

Mais l’ancien pivot du Magic possède quelques arguments pour défendre son dossier : 19 485 points et 14 627 rebonds en carrière, cela fait deux gros nombres, surtout celui des rebonds (il a été meilleur rebondeur cinq fois) qui est supérieur à certains de ses concurrents. Rajoutez trois titres de Meilleur Défenseur de l’Année, huit sélections au All-Star Game et en équipes All-NBA (cinq fois dans la première), avec un petit titre de champion aux Lakers pour mettre la cerise sur le gâteau. Voici le résumé raccourci de la carrière de Dwight Howard. Pas mal.

Mais outre les chiffres et les récompenses, Prime Dwight dominait par ses énormes qualités physiques et athlétiques, qui n’avaient que très peu d’égal à une époque où ça manquait clairement de très bon pivots. Véritable mur défensif et terreur des arceaux en attaque, Superman savait s’imposer dans les raquettes. On parle d’une boule de muscles de 2m08 et 120 kilos qui faisait partie des candidats MVP dans ses meilleures années et qui a porté le Magic en Finales NBA en 2009, quand il était entouré de shooteurs sous le coach Stan Van Gundy. Du lourd donc. Mais à côté de ce physique et de sa force de dissuasion, D12 n’avait pas tant de fondamentaux à faire valoir. Malgré plusieurs saisons à plus de 20 points de moyenne, son jeu dos au panier était loin d’être extra, et après ses années Magic il s’est forgé une réputation bien vilaine dans les vestiaires NBA. Ce n’est pas pour rien qu’il a changé de franchise à de nombreuses reprises après 2012, jusqu’à être boudé par de nombreux dirigeants.

Dwight Howard a ses “pour” comme ses “contres”, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut prendre sa déclaration comme quelque chose de complètement lunaire. Les faits existent, manque plus qu’à en discuter. Avec des potes, sur un canap’ avec un verre à la main.

Don't sleep on Dwight Howard's career. 😤 pic.twitter.com/N6aQbNRW67

— theScore (@theScore) November 4, 2021

Source texte : Complex