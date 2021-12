Beth Mowins, première femme à commenter un match en play-by-play sur ESPN : une barrière de plus franchie par la journaliste

Beth Mowins est l’une des journalistes sportives les plus connues dans le pays de l’Oncle Sam. Ce soir elle s’apprête à devenir la première femme à commenter un match de NBA en play-by-play sur ESPN. Un accomplissement de plus dans la carrière professionnelle de cette femme de 54 ans.

Les États-Unis et le sport, c’est une longue histoire d’amour où les places sont chères notamment dans les médias qui couvrent les événements sportifs amerloques. Pour ce qui est de la place de Beth Mowins, on peut dire qu’elle est bien stable. Depuis 1994 la native de Syracuse couvre les sports universitaires féminins et masculins notamment pour ESPN et CBS. Basket, foot US, volley, soccer… un monde universitaire bien connu pour Beth Mowins, qui a été la capitaine de son équipe universitaire de panier-ballon. Bref, le basket n’a pas de secret pour elle et on va avoir l’occasion d’entendre la journaliste d’ESPN cette nuit à l’occasion du match entre les Faucons et la bande à Ben Simmons Jojo Embiid. C’est un moment historique car c’est tout simplement la première fois de l’histoire qu’une femme commentera un match de saison régulière en play-by-play sur ESPN. Pour ceux qui se demandent pourquoi on ne mentionne pas le nom de Doris Burke, c’est parce que cette dernière ne possède pas le costume de commentateur play-by-play, mais celui d’analyste en compagnie de Mike Breen. Aux côtés de celle qui fait partie du Greater Syracuse Sports Hall of Fame depuis 2009, on retrouvera ce soir l’ancien entraîneur Jeff Van Gundy qui jouera les analystes, et Cassidy Hubbarth qui s’occupera de la présentation comme l’a annoncé la chaîne américaine.

Veteran play-by-play commentator @bethmowins will make history on Friday as she becomes the first woman to call an NBA regular-season game on @ESPN 🎙 Mowins joins Jeff Van Gundy and @CassidyHubbarth to call @sixers vs. @ATLHawks More: https://t.co/f7g3rlgD2W pic.twitter.com/0pTkG7AcaZ — ESPN PR (@ESPNPR) December 2, 2021

C’est un accomplissement de plus dans la brillante carrière de Beth Mowins et cette fois c’est dans la Ligue préférée de ta Ligue préférée qu’elle met les pieds. En 2017, la diplômée de l’Université de Syracuse était devenue la première femme à commenter un match de NFL en antenne nationale à l’occasion d’un Denver Broncos – Los Angeles Chargers. En début d’année elle est aussi devenue la commentatrice des Cubs, l’équipe de baseball de Chicago. Beth Mowins va donc se faire un nom à part dans l’histoire de la NBA et d’ESPN ce soir, à l’occasion d’une rencontre qui pourrait bien s’enflammer et qui sent bon les Playoffs 2021. En ce moment les Hawks sont portés par un redoutable Trae Young, qui à défaut d’avoir été élu maire de New York voudra rappeler à tout le monde qu’il est bien le gouverneur de Géorgie. Prochaine étape pour Beth Mowins : Atlanta donc, puis une apparition dans 2K comme son illustre collègue Doris Burke ? L’avenir nous le dira mais en attendant, rendez-vous à 1h30 pour ce match pas comme les autres.

Beth Mowins va devenir la première femme à commenter un match de NBA en play-by-play sur ESPN. Une victoire de plus dans la carrière de cette journaliste sportive qui est déjà bien installée dans le paysage médiatique des Sports US. Perso nous, on a hâte de la voir commenter le retour de Ben Simmons (lol).

