Allez, lecture : « Le Match pour l’Égalité », le lien étroit entre Martin Luther King et la NBA

Le 28 août 1963, Martin Luther King faisait résonner quatre mots entrés depuis dans l’histoire, « I have a dream ». Ce rêve qui habite encore de nombreux Afro-Américains, n’est qu’une des étapes de la riche vie du révérend qui luttait pour les droits civiques et contre les inégalités. Dans une NBA dont les trois quarts des joueurs sont Afro-Américains, ses combats trouvent forcément un relais, comme on a pu le voir ces dernières années lors de différentes affaires (Trayvon Martin, George Floyd et malheureusement beaucoup d’autres). Ce lien s’illustre particulièrement avec l’importance du MLK Day chaque saison, où la Ligue et les franchises organisent de nombreux événements communautaires en plus de fouler les parquets pour une grande soirée basket. Mais ce n’est qu’ici que la partie visible de l’iceberg que Frédéric Lesmayoux et Antoine Bancharel se proposent de nous raconter dans le mook Le Match pour l’Égalité, évoquant l’héritage du combat de Martin Luther King repris par les joueurs NBA. Ils nous plongent dans l’histoire de Martin Luther King à travers les yeux des acteurs passés et présents de la Grande Ligue mais aussi d’autres intervenants tel que Claude Johnson (Black Fives Foundation) en nous permettant de mieux comprendre comment la NBA est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Grâce aux luttes de joueurs comme Bill Russell, Oscar Robertson ou Kareem Abdul-Jabbar – entre autres – qui ont pavé la route aux stars actuelles en suivant leurs convictions. Dans les pas de Martin Luther King. Et comment ce flambeau est repris par la nouvelle génération qui n’hésite pas à s’engager. À noter que l’idée de ce bouquin vient de Peak et que sa sortie a accompagné celle de la version collector « I Have a Dream » des pompes de Lou Williams chez eux.

Vous souhaitez mieux comprendre le mouvement des joueurs NBA dans la bulle ? Mieux appréhender le MLK Day ? Saisir le chemin parcouru par la Ligue depuis sa création ? Vous replonger simplement dans l’histoire de Martin Luther King ? Foncez lire Le Match pour l’Égalité.

Mook – Le Match pour l’Égalité