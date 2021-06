Damian Lillard et Steph Curry peut-être, LeBron et AD c’est non : alors, Team USA cet été, plutôt invincible ou imbattable ?

A tous ceux qui pensent que les Nets sont beaucoup trop cheatés et que l’effectif est absolument injouable : venez découvrir l’offre initiale, la Team USA ! Alors cet été, on gagne les matchs de dix, vingt, trente ou quarante points ?

On ne sait toujours pas ce que donnerait un affrontement entre nos Bleus et Team USA pour les JO 2021, ce qui est sûr c’est qu’on est prêt à mettre notre daronne in the package pour voir tout ça. Chaque année, les descendants de la Dream Team envoient pour les Jeux-Olympiques, la Coupe du Monde, un effectif qui met l’eau à la bouche. Petit rappel, juste entre nous, juste pour se faire plaisir : ON LES A ÉCLATÉ !!!! Eh oui, pour la Coupe du Monde 2019, la France a battu les Etats-Unis en quarts de finale. Ok c’était l’équipe C des States mais c’était l’Oncle Sam quand même et y’avait de sacrés joueurs. En tout cas, USAB était sorti par la petite porte, très petite porte taille Hobbit même et avait fini à la septième place. Un classement bien loin des standards d’une telle équipe sur la scène internationale. Les hommes de Gregg Popovich vont donc vouloir y aller en mode Redeem Team et se venger ! Dommage pour eux, un certain LeBron James n’ira pas à ces Jeux Olympiques. LBJ a dit que cet été, il jouerait avec la Tune Squad à la place des JO. On le comprend le BronBron, lui qui a eu l’intersaison la plus courte de l’histoire de la NBA et qui a joué blessé pendant ce premier tour des Playoffs (blessé physiquement et peut-être même mentalement à l’idée de jouer avec Kyle Kuzma). Joe Vardon de The Athletic a confirmé ce forfait, tout comme celui d’Anthony Davis mais la porte semble en partie ouverte pour d’autres stars NBA, notamment celles qui sont déjà en vacances comme Steph Curry ou Damian Lillard.

« On s’attend à ce que ni LeBron James ni Anthony Davis ne joue pour Team USA à cause des blessures qu’ils ont eues cette saison. » […] « Pour Stephen Curry, c’est du 50-50, pour ce qui serait sa première médaille d’or olympique. Quant à Damian Lillard, on s’attend à ce qu’il soit intéressé, même si aucune décision finale n’a été prise. »

On rappelle que l’équipe des USA avait déjà dressé une liste de 57 noms en mars. Une liste qui s’est donc réduite un peu pour diverses raisons. (LaMarcus Aldridge) Un espoir de voir une sélection C comme la dernière fois ? Il est bien trop tôt pour le dire et il reste du beau monde à sélectionner dans ce grand pays. En revanche, il faudra checker le calendrier de près, étant donné que les Jeux Olympiques commenceraient pour les Etats-Unis le 23 juillet et qu’un possible Game 7 des Finales se ferait le 22 juillet. Seul un robot comme Kawhi pourrait enchainer ce genre d’évènements. Différentes stars comme Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden (tout le reste des Nets), Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell, Khris Middleton (plus pour longtemps), Kawhi Leonard, Brook Lopez, Trae Young, Jrue Holiday (même prix que Khris), Tobias Harris, Paul George, Mike Conley, seraient donc encore « peut-être » dans la course au titre ou alors seraient éliminés trop tard. Un stage d’entraînement à Las Vegas devrait débuter le 5 juillet avec une tournée de matchs contre l’Espagne et l’Australie. Oh zut, il n’y a donc plus personne ?! Faux, encore faux. S/O les équipes qui ont tanké ou qui ont juste échoué, on peut donc espérer avoir le droit à du Zion Williamson, Jayson Tatum, Russell Westbrook, DeMar DeRozan (déjà bien copain avec Pop), Myles Turner, Marcus Smart, MASON PLUMLEE, Kyle Lowry, Zach LaVine, Brandon Ingram, Gordon Hayward, Julius Randle, Draymond Green, Jimmy Butler, Bradley Beal, Bam Adebayo… Sans oublier les deux mastodontes (parce que c’est un peu trop faible les noms ci-dessus) : Stephen Curry et Damian Lillard ! Le temps est désormais à la réflexion, à ce qui est le mieux pour les uns ou les autres en fonction des blessures, de la forme du moment ou tout simplement de leurs envies. Toujours est-il que malgré les forfaits prévus de LeBron James et Anthony Davis, Team USA devrait bien avoir des airs de rouleau compresseur cet été.

LBJ et AD c’est non, pour Baby Face et Dame, il faudra encore patienter mais l’ogre américain a de la ressource et il le prouve avec cette longue liste de noms plus ronflants les uns que les autres. Rendez-vous le 25 juillet à 14 heures pour voir Frank Ntilikina lâcher des step-backs depuis le milieu de terrain face à Steph Curry.

Source texte : The Athletic