Playoffs NBA 2021 : Jazz – Clippers, la preview ! Apéro TrashTalk

Alors que trois des quatre demi-finales de Conférence ont déjà débuté, celle entre le Jazz et les Clippers commencera seulement ce soir, les Angelinos prenant un peu de temps pour se qualifier. Et comme vous le savez, qui dit début de série dit preview, et qui dit preview dit Apéro.

Pour retrouver toutes les vidéos oscarisées de notre chaîne c’est par ici

Jazz – Clippers, en voilà une belle série qui s’annonce. Les Mormons, premiers de saison régulière, ont enclenché la seconde après leur défaite inaugurale face aux Grizzlies et restent désormais sur quatre victoires de suite sous l’impulsion du retour de blessure de Donovan Mitchell. Quant aux Clippers, ils ont failli ne pas se retrouver là puisqu’ils étaient menés 0-2 et 2-3 face aux Mavericks de Luka Doncic, mais Kawhi Leonard et ses copains ont réussi à redresser la barre pour finalement sauver leur saison. Cette adversité peut-elle aider les hommes de Tyronn Lue à atteindre le niveau supérieur ? Ou le collectif du Jazz est-il tout simplement trop puissant pour les Californiens ? Réponse à partir de ce soir mais en attendant, voici la preview complète pour bien se chauffer par rapport à cette série qui s’annonce assez épique.

Fauteuil, limonade fraiche, ventilo ou gros plaid selon le temps qu’il fait chez vous, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.