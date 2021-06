Jazz – Clippers, les pronostics de la rédaction : ça penche côté Utah, mais certains commencent à croire à l’effet Tyronn Lue (non)

Ding dong, c’est l’heure des pronos. Le Game 1 de la série entre le Jazz et les Clippers est prévu pour ce soir alors c’est le moment de se lancer. Plutôt Utah ? Plutôt Kawhi Leonard et ses potes ? En 6 ? En 7 ? En 8 ? Allez, on y va. Vous pouvez screener, mais à condition de vous mouiller aussi dans les commentaires.

Giovanni

Enorme choc que ce Jazz – Clippers, entre deux équipes capables, pour des raisons différentes, d’aller jusqu’au bout de ces Playoffs. Très difficile pour moi de me positionner, le cœur balance entre mon bracket officiel (Clippers champions) et mon cœur de Saint-Quentinois (non), mais on va donc partir sur un nouveau Game 7 pour les Clippers, et pour une nouvelle… victoire des Clippers au Game 7. J’annonce une série exceptionnelle de Donovan Mitchell, tu parles d’un Oracle, un Rudy Gobert dominateur face aux demi-intérieurs californiens, mais une fois de plus un Kawhi Leonard beaucoup trop robotique. “Tirage” compliqué pour un Jazz qui méritait mieux au vu de sa saison régulière parfaite, mais parmi les théorèmes connus dans le NBA Game il y a celui-ci : Kawhi Leonard en Playoffs = 80% de chances de te faire botter les fesses. Jazz 3 – Clippers 4

Nico

Les Clippers ont eu très chaud lors du premier tour face aux Mavericks et ne sont pas passés loin d’un nouveau choke. Mais bizarrement, j’ai plus confiance en eux désormais, car ils ont montré qu’ils savaient répondre à l’adversité sous l’impulsion notamment d’un Kawhi Leonard énormissime. Et souvent, quand on passe à deux doigts de la cata, c’est là qu’on franchit un palier supplémentaire. Contre le collectif XXL d’Utah, je pense que les Clips ont ce qu’il faut pour rivaliser des deux côtés du terrain, surtout que l’ami Mike Conley a bobo à l’ischio. En défense extérieure ça peut-être très sérieux et il n’y aura pas de Luka Doncic à canaliser cette fois-ci, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Los Angeles. Et si l’ensemble de l’équipe step-up offensivement derrière Kawhi comme lors du Game 7 de dimanche, les hommes de Tyronn Lue pourront imposer leur game afin d’atteindre enfin la première finale de conf’ de leur histoire. Jazz 2 – Clippers 4

Ben

Assez rigolé, ou plutôt, si ce n’était que le début ? Après une série au scénario incroyable qui nous a bien haleté durant ce premier tour, les Clippers remettent ça face au meilleur bilan de la saison régulière. Si la logique de Tyronn Lue se vérifie, le Jazz partira donc avec le désavantage du terrain. Mais attention aux Mormons qui attendaient ce moment depuis longtemps, à savoir arriver dans une grosse confrontation de Playoffs dans le costume du favori. On a vu au premier tour que Rudy Gobert et ses potes étaient concentrés, réguliers et appliqués. Un peu tout le contraire des Angelinos qui se sont souvent laissés distraire par un stand-upper slovène. Cette fois, ils n’auront pas cette marge d’erreur et je mise sur le sérieux du Jazz pour donner une leçon de réalisme aux Clippers. Pour les rassurer, cette fois au moins, on ne pourra pas parler de choke. C’est toujours ça de pris comme on dit. Jazz 4 – Clippers 2

Alex T.

Une franchise qui n’a jamais vu la couleur d’une Finale de Conférence, l’autre qui attend depuis 2007 pour revenir dans le dernier duo de l’Ouest : pas de doute, il y aura comme un vent de fraîcheur sur cette série entre deux équipes qui ne seront finalement pas si loin en termes de niveau. Les ajustements tactiques seront particulièrement suivis et notamment le choix de conserver, ou non, le cinq small ball pour L.A. D’un côté, tu peux forcer Rudy Gobert à devoir sortir au large (et donc quitter sa zone de prédilection) et de l’autre, tu risques de te prendre un différentiel de vingt rebonds à la fin du match. Les Clippers ont plus de talent mais ils ont aussi plus de pression sur les épaules. Le Jazz a attaqué ces Playoffs avec autant de sérieux que la régulière et ils auront l’avantage de la fraîcheur (et du terrain) sur leurs adversaires. La présence de Kawhi et PG donne forcément envie de miser sur les Clippers mais comme KD, je vais quitter ma zone de confort et miser sur le Jazz pour croire en un vrai passage de cap en 2021. Jazz 4 – Clippers 2

Clément

Impossible de choke une avance de 3-1… quand tu ne mènes pas 3-1, telle pourrait être l’adage destiné aux Clippers dans cette série. Alors OK, les potes de Kawhi et PG comptent réparer les affronts de 2015 et 2020, où ils ont laissé une trace de freinage monumentale dans leur calebard, mais la force collective du Jazz semble malgré tout trop forte cette année. Rudy Gobert va jouer les tours de contrôle, Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic vont assurer le scoring. Et quand les Clippers penseront en avoir fini quand ces deux zouaves iront sur le banc, ce sont Jordan Clarkson et Joe Ingles qui prendront le relais pour venir rentrer des shoots d’écervelés et balancer 2-3 punchlines comme on les aime. A Utah, le danger vient de partout, et tout le temps. Kawhi Leonard va devoir être stratosphérique pour passer l’obstacle Jazz et Nicolas Batum aura l’opportunité de jouer les défenseurs d’élite, mais cette victoire, selon moi, sera celle du collectif de Salt Lake City. Désolé les Clipps, on remet une pièce l’an prochain dans cette foutue machine à peluches où les pinces se desserrent toujours à la fin ? Jazz 4 – Clippers 2

Alex D.

Un prono encore osé, je suis désolé d’être coutumier du fait. Mais, pour moi, les Clippers vont être quelque peu émoussés par leur série face aux Dallas Doncic qui ont fait plus que leur donner du fil à retordre et les ont poussé dans leurs retranchements. Le Jazz a, pendant ce temps-là, pu bien se préparer et bien se reposer. Je rejoins mon homonyme de la rédac sur le fait qu’il y ait plus de talent côté Clippers mais également plus de pression, ce pourquoi je ne vois même pas les Clippers exister bien longtemps. ca n’empêchera pas Kawhi d’être transcendant à un moment ou à un autre mais ça n’empêchera pas non plus Rudy de nettoyer le cercle. Donovan Mitchell en feu, Jordan Clarkson en mode sixième homme, Bojan Bogdanovic dans le corner et ça va le faire sans problème pour le Jazz, qui va enfin goûter à ses premières Finales de Conférence depuis 2007. Jazz 4 – Clippers 1

Max

Dur de juger ces Clippers après ce first round quelque peu rocambolesque. Les hommes de Tyronn Lue ne seront pas frais pour débuter cette série et je pense que son long premier tour pourrait coûter cher en fin de série aux Clippers. Mais est-ce que le Jazz a véritablement les armes offensives pour battre Los Angeles ? Dur d’y répondre franchement et Utah aura besoin d’un Mike Conley aussi fort et investi que face à Memphis pour prétendre arracher des victoires. Jordan Clarkson pourrait être le plus gros facteur X de cette série, selon moi, le Jazz arrachera forcément ses victoires en gagnant la matchup du second unit. Même si les Clippers ont une véritable armada sur le banc, je pense que l’utilisation qu’en fera Quin Snyder sera plus intelligente et efficace que celle de Lue. Rick Carlisle avec un effectif moins profond a réussi à causer de bons maux de crâne au technicien Californien, je pense que l’on pourrait voir des schémas similaires dans cette série. Autre gros point tactique : la match-up entre pivot. Rudy Gobert va manger les intérieurs Clippers et il pourrait bien accumuler les performances à plus de 20 points et 15 rebonds. Vigilance sous les paniers pour les Clippers. Pour moi, la rigueur et l’assurance côté Utah vont prendre le pas sur le talent des Clippers. Jazz 4 – Clippers 2

Gustave

J’ai peur pour ce Jazz qui n’agrandira sûrement pas cette année son palmarès qualifié sur Wikipédia de “néant”. Même si les Clippers ont le mental d’un Thiago Silva et que l’Utah a l’air ultra blindé/confiant/prêt, la confiance avec laquelle vont ressortir les Slips du Game 7 face à Dallas va battre Salt Lake City. L’Histoire et les fans de BleacherReport voudraient trop un Nets-Clippers en Finals. L’équipe À Tyronn Lue et pas DE Tyronn Lue va enfin inverser sa faiblesse mentale. Beaucoup d’optimisme je sais ça ressemble à mes “Evan Fournier va enfin tourner à 25ppg, Rudy va enfin développer un jeu offensif respectable, ça y est Ben Simmons va avoir un shoot à trois points deadly”. Toujours un peu peur évidemment que The Klaw lâche les plus gros posters de sa vie contre Gobert. Même si je vois ces Clips gagner cette série, je vois quand même un sacré duel entre les deux teams qui pourrait aller, pourquoi pas on a le droit de re-rêver, en sept matchs. Jazz 3 – Clippers 4