NBA Playoffs 2021 – Preview Jazz – Clippers : les Angelinos sont-ils suffisamment armés pour dérégler la partition du Jazz ?

Alors que les demi-finales de Conférence sont officiellement lancées à l’Est comme à l’Ouest, le Jazz et les Clippers vont eux démarrer leur série ce soir. Une affiche qu’on a déjà pu observer il y a quatre ans, lors du premier tour des Playoffs 2017, même si les choses étaient évidemment radicalement différentes à l’époque. En 2021, Utah voudra confirmer son statut de leader, tandis que les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George auront à cœur d’enchaîner après avoir évité de justesse la cata contre Dallas.

Les hommes de Tyronn Lue ont survécu au tsunami Luka Doncic, place désormais à l’équipe au meilleur bilan de la NBA en saison régulière. Pas la même problématique mais un nouveau gros challenge, un challenge sans doute encore plus grand pour les Angelinos. Car si le Jazz ne possède pas un génie du jeu comme Luka, il est porté par un collectif exceptionnel dans lequel Donovan Mitchell apporte une très grosse explosivité offensive et où Rudy Gobert ne laisse presque rien passer dans sa propre moitié de terrain. Tenez, voici quelques chiffres pour vous montrer à quel point la bande à Quin Snyder est parfaitement rodée : quatrième meilleure efficacité offensive de la NBA cette saison (116,5 points inscrits pour 100 possessions), troisième meilleure efficacité défensive (107,5 points encaissés pour 100 possessions), et premier au nombre de tirs à 3-points marqués (16,7 par match avec 38,9% de réussite). Voir une équipe dans le Top 10 de la Ligue à la fois à l’offensive rating et au defensive rating, c’est pas tous les jours et seulement trois autres franchises de la NBA peuvent en dire autant. Parmi elles ? Les Clippers, troisièmes en attaque (116,7 d’efficacité) et huitièmes en défense (110,6). Équipe la plus adroite de la saison à 3-points (avec un énorme 41,1% de réussite de loin) et aux lancers-francs (83,9%), les Clips savent mettre le gros ballon orange dans le panier et peuvent regarder le Jazz droit dans les yeux depuis le parking. Voilà qui pourrait nous offrir un joli feu d’artifice. Dernière petite info, les Mormons et les Angelinos trustent les deux premières places de la Ligue au net rating, c’est-à-dire la différence entre l’efficacité offensive et défensive (+9 pour le Jazz, +6,1 pour les Clippers), autant dire que la bataille s’annonce lourde et serrée.

Voilà pour la partie chiffrée qui devrait faire plaisir aux amoureux des analytics. Et si on peut y voir quelques similitudes entre les deux formations, les stats ne disent pas tout. Car le Jazz et les Clippers ne jouent pas vraiment le même type de basket. En saison régulière, où les confrontations entre les deux équipes ont d’ailleurs tourné à l’avantage d’Utah (2-1, mais une défaite de L.A. a été concédée sans Kawhi Leonard et Paul George), les Clippers étaient l’une des équipes les plus lentes de la NBA au niveau du rythme de jeu, et ils possèdent en Kawhi Leonard et Paul George deux All-Stars capables d’aller chercher leurs points comme des grands. Malgré leur réussite offensive, il a parfois été reproché aux Clippers de manquer de fluidité offensive, c’est notamment pour cela que Rajon Rondo a été recruté à la trade deadline. Au Jazz, on recherche constamment cette fluidité offensive et souvent, le collectif est réglé comme du papier à musique. Pick & rolls, la balle qui bouge, des joueurs en mouvement, extra-pass, peu d’isolations… on a pris l’habitude d’assister à de belles partitions du côté de Salt Lake City. Les Clippers vont tenter de mettre à mal tout ça grâce à leur potentiel défensif sur les extérieurs. Tiens, encore une différence notable entre les deux équipes. Car si le système défensif du Jazz est basé avant tout sur la capacité exceptionnelle de Rudy Gobert à verrouiller sa raquette, les Clippers possèdent en Kawhi Leonard et Paul George deux des meilleurs ailiers défensifs, avec des joueurs comme Marcus Morris et Nicolas Batum qui peuvent aussi apporter un vrai coup de main dans ce secteur. Les Clippers ont connu des hauts et des bas défensivement cette saison, et on l’a vu particulièrement contre les Mavericks de Luka Doncic au premier tour des Playoffs, mais ils ont réussi à resserrer le verrou au meilleur moment contre Dallas en alignant notamment un cinq small ball permettant de meilleures rotations défensives.

Il sera intéressant de voir quel système adoptera Tyronn Lue face au Jazz, s’il décide de rester avec un cinq petit impliquant Nico Batum ou s’il choisit de redonner plus de temps de jeu au pivot Ivica Zubac face à Rudy Gobert. Ce sera l’un des aspects tactico-techniques à surveiller, même si on penche pour la première option. La disponibilité d’un Serge Ibaka pourrait également être un élément important. Il est le genre d’intérieur capable d’écarter le terrain en attaque, ce qui peut poser problème au Jazz et à Gobert, tout en étant une présence défensive à l’intérieur. Cependant, vu l’état de son dos, on risque de ne pas le voir dans cette série. Du coup, Rudy a-t-il une autoroute devant lui pour véritablement poser son empreinte sur cette série ? Ou sera-t-il pénalisé par le small ball des Clippers ? À voir. Puisqu’on vient d’aborder le thème des blessures, celle de Mike Conley pourrait faire mal au Jazz. Touché à l’ichio, il est incertain pour le Game 1. Il a joué un super basket contre son ancienne équipe de Memphis au premier tour des Playoffs, alors s’il n’est pas à 100% ça risque d’être tendax pour Utah. La bonne nouvelle, c’est que Donovan Mitchell semble avoir retrouvé toutes ses sensations après son gros bobo à la cheville, et que le Jazz possède sur le banc le Sixième Homme de l’Année avec Jordan Clarkson ainsi qu’un vieux briscard ultra précieux en la personne de Joe Ingles. Quand on regarde ces différents points pouvant potentiellement faire la différence, on sent que cette affaire peut véritablement basculer d’un côté comme de l’autre.

Le Jazz version Quin Snyder, pour la première fois dans le costume de numéro un, cherche à atteindre enfin les Finales de Conférence Ouest, ce qui n’est pas arrivé depuis 2007 dans l’Utah. Quant aux Clippers, ils veulent tout simplement connaître la première finale de conf’ de leur histoire. Après avoir réussi à se sortir d’une situation très compliquée au premier tour, les Angelinos ont peut-être réussi à se solidifier derrière l’exceptionnel Kawhi Leonard. De quoi continuer l’aventure ? Début de réponse cette nuit.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Jazz – Clippers, dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 juin, à 4h.

