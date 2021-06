Preview de la soirée NBA : cocorico, c’est l’heure des retrouvailles entre Nicolas Batum et Rudy Gobert

Cette soirée de Playoffs nous réserve deux jolis matchs et notre petit doigt nous dit que les stars seront au rendez-vous. Le casting : un Joel Embiid revanchard, un Kawhi Leonard sur la lancée de ses dernières sorties, Donovan Mitchell qui sort toujours le grand jeu dans les belles affiches et Trae Young, le joueur le plus aimé de l’agglomération New-Yorkaise. Et pourquoi pas un duel 100% Français sous les panneaux entre Rudy Gobert et Nicolas Batum ? Allez, c’est parti pour la preview.

1h30 : Sixers-Hawks : Rendez-vous au Wells Fargo Center pour le premier match de cette soirée. Les Sixers voudront bien évidemment réparer l’erreur commise au Game 1 et sont déjà quasiment dans l’obligation de gagner. Joel Embiid ressort d’une prestation pantagruélesque lors du dernier match avec une production à 39 points, 9 rebonds à 57 % au tir. Difficile d’en demander bien plus au pivot de Philadelphie, mais on serait surpris d’en voir beaucoup moins. On ne peut pas exiger d’Embiid la même colonne statistique, mais son impact sur le jeu restera capital. La clef d’une victoire pour les Sixers se situera sûrement dans l’impact défensif mis sur les extérieurs adverses. Les Hawks, en réussite à 3 points, ont mis à mal la défense de Philly et comptent 5 joueurs à plus de 40% derrière l’arc dont Bogdanovic avec 5 tirs primés sur 12 tentatives, John Collins à 3/4 et Kevin Huerter à 3/6 dans l’exercice. Le duo Thybulle-Simmons devra contenir la fougue offensive de Trae Young, en réussite dimanche avec ses 35 points. Tous les acteurs étaient à la fête offensivement et il faudra peut être s’attendre à un rythme plus lent si Philadelphie veut mettre la main sur la victoire. Alerte Rouge dans la cité de l’amour fraternel, il faut absolument gagner pour éviter de se mettre trop en difficulté sur cette série de Playoffs.

4h00 : Jazz-Clippers : Le premier match de cette série à plusieurs inconnues commence ce soir. Les Clippers vont devoir enchainer après leur long duel face aux Mavs et prouver à la Ligue entière que leur surnom de Choke City ne tient plus la route. Kawhi, en tête de gondole, a prouvé qu’il avait su répondre présent à l’instant T avec un énorme match 6 et un très bon match 7. On s’attend à ce que le Jazz lui mette Royce O’Neal dans les pattes en attaque alors qu’il devra sûrement calmer les ardeurs d’un Bojan Bogdanovic de l’autre côté du terrain. Bien plus à l’aise dans sa série, malgré des rencontres disputées, le Jazz a assuré face aux Grizzlies en l’emportant 4-1. Avec une puissance collective toujours aussi présente, Utah misera sur les failles montrées par son adversaire lors du premier tour. La clef se trouve peut être dans les mains de Rudy Gobert qui aura sûrement face à lui son coéquipier en équipe de France, Nicolas Batum. Si ce dernier peut faire souffrir le Jazz avec son adresse de loin, Rudy peut faire vivre un cauchemar à la défense des Clippers et nul doute que sa cueillette au rebond offensif pourrait laisser de précieuses secondes chances aux hommes de Quin Snyder. Bien rodé et sûr de sa force, le Jazz connait déjà parfaitement le plan à exécuter alors que les Clippers semblent encore naviguer dans le flou… peut-être pour définitivement se régler ce soir.

Deux matchs sympas à suivre cette nuit. Si Philadelphie est déjà sous pression et se doit de gagner son Game 2 face à une équipe des Hawks toujours plus surprenante, Jazz et Clippers vont ouvrir le bal dans une série bien indécise. C’est leur quatrième affrontement dans une série de Playoffs et Utah a toujours pris le dessus sur Los Angeles. L’heure de changer ça ?