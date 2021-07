LeBron James ne jouera plus de Jeux Olympiques : Jerry Colangelo est passé aux aveux, on ne verra donc pas le King à Paris en 2024

LeBron James ne jouera plus avec Team USA aux Jeux Olympiques, Jerry Colangelo l’a affirmé hier sur l’émission KJZ d’ESPN. Sa non-sélection aux JO de Tokyo était déjà officielle, LeBron préférant se consacrer à sa remise en forme et à une promotion spéciale pour Space Jam 2, mais c’est donc une triste nouvelle pour les fans du King qui espéraiten le retrouver sur les parquets de Paris dans trois ans.

Jerry Colangelo, ex-propriétaire des Suns et directeur national de Team USA, était hier l’invité de KJZ sur ESPN et a eu l’occasion de s’exprimer sur un potentiel retour de LeBron avec Team USA pour 2024, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas fait de détour.

« Tout le monde est humain et programmé plus ou moins longtemps pour être à haut niveau selon le sport que vous pratiquez, mais plus les années passent et plus votre corps vous lâche. LeBron a fait le choix de ne pas participer à ces Jeux Olympiques car il doit s’occuper de beaucoup de choses dans sa vie, il a pu y apporter une contribution appréciée (à Team USA ndlr) mais je crois que son temps parmi nous est révolu ». – Jerry Colangelo

Avec des participations notables lors des JO 2004, 2008 et 2012, LeBron est aujourd’hui plus préoccupé par vaincre la Goon Squad que l’équipe de France d’après ses dires. Après une saison épuisante physiquement en 2020, LeBron n’avait pas eu le loisir de faire reposer son corps autant qu’à l’habitude, une intersaison qui avait à la fois été la plus longue pour certaines équipes et… la plus courte pour d’autres, d’autres dont les Lakers, qui en ont finalement payé les pots cassés cette année. Blessé de longues semaines sur la fin de saison et revenu quelques jours seulement avant le play-in tournament, LBJ n’avait pas récupéré à 100% pour affronter les Suns, bourreaux du King et désormais en Finales NBA. Cette déclaration sonne en tout cas comme une retraite internationale pour l’ailier des Lakers et son bilan impressionnant marquera l’histoire de sa sélection. Troisième meilleur scoreur et meilleur passeur de l’histoire de Team USA, l’empreinte de LeBron aura été marquéé au fer rouge, le Roi ayant participé notamment à l’aventure prestigieuse de la « Redeem Team » de 2008, vengeant l’affront d’Athènes en 2004.

LeBron James se consacre désormais à sa legacy en NBA, à sa vie de famille et à ses projets hors basket, et c’est déjà pas mal. Père de trois enfants, le King a peut-être besoin également de passer du temps avec Bronny, son frère et sa sœur, lui qui est souvent éloigné des siens avec le quotidien qu’impose une carrière de basketteur. Petit regret tout de même pour nous autres français qui seront peut-être sur place pour voir Team USA, et dire qu’on aurait pu botter les fesses d’un quarantenaire.