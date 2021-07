Jae Crowder est de retour en Finale NBA : itinéraire d’un soldat si précieux, tout le temps, et partout où il est passé

Aujourd’hui, avec la qualification des Suns pour les Finales NBA, ce sont évidemment les noms de Devin Booker et Chris Paul qui sont les plus cités par les fans et les observateurs. Mais cette qualification historique, Phoenix la doit aussi à ses role player. Jae Crowder, encore excellent hier, est l’exemple parfait de l’importance de ce genre de joueurs.

Depuis le début de sa carrière, Jae Crowder est un joueur apprécié dans tous les vestiaires où il passe. Il faut dire qu’avec son style atypique, le chevelu d’1 mètre 98 ne laisse personne indiffèrent. Mais au-delà de sa dégaine, c’est sur le parquet que l’ailier montre son importance, saison après saison. Après un début de carrière assez commun, où le Bossman grappille du temps de jeu chez les Dallas Mavericks, c’est à Boston qu’il voit son rôle et ses minutes évoluer grandement. Brad Stevens le comprend très vite : Jae peut devenir un élément très important dans sa rotation, dans le renouveau celte de l’époque. En troquant son numéro 9 contre le 99, qu’il ne quittera plus par la suite, Crowder se fait remarquer pour sa défense sur l’homme et sa détermination, tous les soirs. Pour devenir indispensable, l’ancien de Marquette doit progresser en attaque. Son objectif ? Augmenter ses pourcentages, surtout à longue distance, afin de devenir un 3 and D de référence, surtout dans une période où les ailiers défenseurs capables de mettre des tirs de loin régulièrement sont cruciaux. En deux ans, Jae Crowder passe alors de 29% de réussite à 3-points à 40%, une progression exponentielle qui fait de lui un titulaire indiscutable au sein d’une équipe de Boston qui ira jusqu’en finale de conférence en 2016-2017. L’été qui suit, Crowder est transféré à Cleveland, où il passera six mois aux côtés de son futur meilleur ami LeBron James. Au cœur d’une saison qui tourne au fiasco dans l’Ohio, le shooteur est une fois de plus transféré, dans l’Utah cette fois-ci. Là encore, « l’effet Crowder » est immédiat. Il est adoré par ses coéquipiers, qui vont très vite l’adopter, en plus d’avoir de grosses minutes, surtout en Playoffs. Le Jazz réalise l’upset en éliminant le Thunder de Russell Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony, Crowder joue 29 minutes par match pendant cette campagne de Playoffs lors de laquelle Utah butera sur des Rockets bien trop forts en demi-finale de conférence.

Jae Crowder en carrière : Les Mavs 2014 (49 wins) Les Celtics 2017 (finale de conférence) Les Cavs 2018 (Finales NBA) Le Jazz 2019 (Top 5 à l’Ouest) Le Heat 2020 (Finales NBA) Les Suns 2021 (Top 2 à l’Ouest) Y’a un moment… c’est plus du hasard. Toujours au bon endroit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2021

En 2018-2019, le défenseur reste dans la continuité de ses six mois prometteurs dans l’Utah. Mais après un premier tour perdu 4-1 contre… Houston, une fois de plus, le Jazz veut passer un nouveau cap et obtient Mike Conley dans un trade où Crowder prend la direction de Memphis. Là encore, en très peu de temps, le numéro 99 aura laissé de très bons souvenirs : adulé par ses coéquipiers les plus jeunes qui le voient comme un grand frère, clutch, leader charismatique d’une équipe des Grizzlies qui surprend par son jeu et ses résultats… il continue son bout de carrière en NBA, une carrière qui commence à avoir une sacrée gueule mine de rien. Puis en février 2020, notre bon soldat est envoyé à Miami. Une belle opportunité pour lui de montrer une nouvelle fois son importance dans des matchs à enjeu, et que dire de ce passage… Le Heat déjoue tous les pronostics et se défait des Bucks puis des Celtics dans la bulle d’Orlando avant d’accéder aux Finales NBA. Jae Crowder reste fidèle à lui-même, en laissant tout ce qu’il a sur le parquet, et après des mixtapes défensives sur Giannis, Khris Middleton ou Jayson Tatum… Miami tombera sur plus fort en Finales face à des Lakers en mission. Mais le Bossman aura fait forte impression et recevra logiquement des offres de plus de la moitié des franchises NBA à l’intersaison. Convaincu par le projet Suns, il signera pour 3 ans dans l’Arizona. La suite ? On la connaît…

Au sein d’un magnifique collectif comme celui de Phoenix, Jae Crowder est précieux. Les résultats de ses équipes en Playoffs le montrent : il est crucial. Sans être un All-Star, sans être le plus beau joueur à voir sur un terrain (ou le plus propre), il fait partie de ces soldats indispensables pour aller loin. Allez Jae, va chercher ta bague, tu l’as bien méritée.