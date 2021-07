Officiel, JaVale McGee et Keldon Johnson intègrent Team USA pour les Jeux : si vous attendiez une bonne nouvelle… on ne pourra pas faire mieux

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour connaître le remplaçant de Kevin Love. Et la surprise est assez énorme puisque… JaVale McGee – oui le JaVale McGee qu’on connaît tous – va intégrer le roster de Team USA pour les Jeux Olympiques en compagnie de Keldon Johnson, qui prendra lui la place de Bradley Beal.

Hein ? Pardon ? WTF ?!? On a tous eu la même réaction quand on a vu le tweet de Shams Charania de The Athletic à 18h49 heure précise. C’est donc bien JaVale McGee qui a été sélectionné pour participer aux JO de Tokyo à partir de la semaine prochaine, lui qui rejoindra l’équipe US dès samedi à Las Vegas. On avait plusieurs noms en tête pour compléter le roster de Team USA après les forfaits de Bradley Beal et Kevin Love, mais celui-là, on ne l’attendait PAS DU TOUT. D’ailleurs, on continue à se demander comment McGee a fait pour en arriver là. Est-ce qu’il possède des dossiers sur Pop ? Est-ce qu’il vient de gagner un pari avec la direction d’USA Basketball ? Est-ce qu’il a été miraculeusement tiré au sort ? On ne connaîtra sans doute jamais les dessous de cette affaire, et c’est vraiment dommage que les JO soient à huis clos car le public japonais aurait pu découvrir ce véritable phénomène du basket qui tournait à un peu plus de 5 points et 5 rebonds avec les Nuggets dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Quasiment pas utilisé en Playoffs par Michael Malone, JaVale doit être dans une forme olympique aujourd’hui après plusieurs semaines de vacances. Bref, vous comprendrez qu’on ne comprend pas grand-chose à cette décision mais sans doute que Team USA voit en McGee un joueur capable d’aider dans la raquette à travers sa taille et les qualités athlétiques qui lui restent. Bon, on rappelle quand même que JaVale était un finaliste pour intégrer le roster (ça aussi c’est mystérieux), et qu’il a les JO dans le sang puisque sa maman – Pamela – a remporté l’or en 1984 à Los Angeles avec l’équipe féminine. Au tour de JaVale d’aller chercher la plus belle des médailles, et ainsi de renforcer son palmarès déjà riche de trois titres NBA, à chaque fois dans un costume de role player aux côtés des plus grandes stars NBA. Le fameux championship DNA, le goût du sacrifice, tu connais. Sans doute pour ça (ou pas) qu’il ira à Tokyo.

Outre JaVale McGee, Team USA a aussi choisi de miser sur la jeune pépite des Spurs Keldon Johnson si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. À la base, les States n’envisageaient pas de prendre des mecs de la Select Team pour compléter leur effectif final, mais Johnson a visiblement convaincu Gregg Popovich et le reste du staff après avoir été promu chez les grands lors de la prépa. Pop connaît évidemment très bien le petit Keldon puisqu’il l’entraîne toute l’année à San Antonio, et il serait actuellement en pleine forme pour défendre les couleurs de Team USA à Tokyo. Désormais, on connaît donc le roster complet de l’équipe US, à moins qu’il y ait d’autres changements de dernière minute, ce qui n’est pas à exclure complètement. Jerami Grant est visiblement toujours dans le protocole COVID, tandis que Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday arriveront plus tard, quand les Finales NBA seront terminées.

Le roster de Team USA pour les JO

Bam Adebayo

Devin Booker

Kevin Durant

Jerami Grant

Draymond Green

Jrue Holiday

Keldon Johnson

Zach LaVine

Damian Lillard

JaVale McGee

Khris Middleton

Jayson Tatum

Voilà voilà, vous verrez donc JaVale McGee dans une compétition olympique avec le maillot de Team USA sur le dos, et possiblement une médaille d’or autour du cou dans trois semaines. Si ça ce n’est pas la plus grosse news de la journée, on ne sait pas ce qu’il vous faut.

Source texte : The Athletic, ESPN, Marc Stein

Sources: JaVale McGee has been selected to join the 12-man Team USA for the Tokyo Olympics. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2021

Keldon Johnson and JaVale McGee will replace Bradley Beal and Kevin Love on Team USA's roster for the Olympics, sources tell ESPN. McGee will travel to Las Vegas to join team on Saturday. https://t.co/236CgYVau0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021