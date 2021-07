Puma Nitro Fuzion Spectra : sobre et élégante, idéale sur le parquet comme à Wimbledon

Depuis son retour dans le game des sneakers de basket, Puma régale avec son style assez unique et épuré. La preuve une nouvelle fois avec son dernier bijou, la Puma Nitro Fuzion Spectra, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Avec ces Puma Nitro Fuzion Spectra, la marque au félin nous propose une nouvelle masterclass. On commence avec l’aspect « confort » de cette paire, qui, à vue d’œil, fait plus penser à un chausson qu’à une chaussure de basket ordinaire. Une impression confirmée par la présence de nombreuses technologies dernier cri comme la NITRO FOAM, au niveau de la semelle, qui amortira et répondra parfaitement à chacun de vos pas, comme si vous marchiez sur un nuage. Et puis, si cette semelle épaisse permet de gagner quelques centimètres… Ça fait toujours plaisir. Le maintien de la cheville et du pied en général est assuré par une autre technologie Puma : FUZIONFIT. Un nouveau plus au niveau performances qui vous donnera l’impression de dominer comme les égéries de la marque LaMelo Ball et Deandre Ayton. Vous aussi, dominez vos adversaires comme ces deux jeunes cracks avec style, puisque la Puma Nitro Fuzion Spectra offre le parfait alliage entre une paire classe et sobre et une autre plus colorée et bling-bling. Avec cette bande colorée qui traverse le milieu des lacets et l’arrière de la semaine couleur rouge « bred », indémodable sur des chaussures de basket, la Puma Nitro Fuzion Spectra vous offrira juste ce qu’il vous faudra pour vous démarquer et sortir du lot, sans en faire trop.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Puma Disc Rebirth, bien plus colorée et bien plus… montante, elle ravira les plus extravagants aux chevilles qui grincent.

la Puma Disc Rebirth, bien plus colorée et bien plus… montante, elle ravira les plus extravagants aux chevilles qui grincent. On les imagine déjà à ses pieds : Marvin Bagley III, vu qu’elles sont aussi cool sur le parquet qu’en dehors et qu’on le voit rarement sur un terrain de basket. En plus, c’est un athlète Puma, alors…

Marvin Bagley III, vu qu’elles sont aussi cool sur le parquet qu’en dehors et qu’on le voit rarement sur un terrain de basket. En plus, c’est un athlète Puma, alors… L’occasion parfaite pour les porter : la partie de tennis du dimanche contre tonton voire pour faire du golf, il faut impérativement les mettre pour pratiquer un sport chic, voyons.

la partie de tennis du dimanche contre tonton voire pour faire du golf, il faut impérativement les mettre pour pratiquer un sport chic, voyons. On aime : la bande colorée, qui fait clairement la différence.

la bande colorée, qui fait clairement la différence. On aime moins : le nom de la paire. Pardon, mais on parle de chaussures de basket ou d’un jeu de voitures ?

Les Puma Nitro Fuzion Spectra sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90€ pour se la péter sur les parquets et les courts de tennis.

Source : Puma