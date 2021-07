La NBA va fêter ses 75 ans en dévoilant… les 75 plus grands joueurs de l’histoire : on est déjà passé par là et les débats s’annoncent houleux

Vous n’êtes pas sans savoir – et dans le cas contraire c’est désormais chose faite – que la NBA fêtera cette saison ses 75 ans d’existence. Comme Elton John, comme Julien Clerc, comme Michel Jonasz (le président du Utah Jazz) et comme Michel Sardou. A cette occasion ce n’est pas un remix 2021 des Lacs du Connemara que la NBA nous prépare donc mais bien une immense fête lors du All-Star Game de Cleveland, qui se déroulera le 22 février 2022 – que des 2, haha – à Cleveland. A cette occasion sera dévoilée la liste des… 75 meilleurs joueurs de l’histoire, un énorme manque de taf en sachant que, nous, on a fait un Top 100 et qu’en plus on les a même classé.

Tiens, si vous avez deux semaines à perdre c’est juste ici

Connaissez-vous les deux points communs entre Kareem Abdul-Jabbar, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Bob Cousy, Dave Cowens, Billy Cunningham, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, George Gervin, Hal Greer, John Havlicek, Elvin Hayes, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Kevin McHale, George Mikan, Earl Monroe, Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal, Robert Parish, Bob Pettit, Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell, Dolph Schayes, Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Bill Walton, Jerry West, Lenny Wilkens et James Worthy ? 1) Ils font tous partie du plus gros paragraphe sans sujet ni verbe jamais publié sur TrashTalk et 2) ils furent tous fêtés lors du All-Star Game 1997, pour les 50 ans de la NBA, en tant que membre éminents des « Fifty Greatest », entendez par là les 50 meilleurs joueurs NBA de l’histoire.

Respiration.

All-Star Game 1997 à Cleveland, et le plus grand parterre de stars NBA jamais réuni est présent à Cleveland, pour fêter le demi-siècle de la NBA mais, surtout, pour prendre part à l’une des listes et l’une des photos les plus mythiques de l’histoire de la Grande Ligue. Bienvenue aux « Fifty Greatets », cinquante joueurs considérés par un panel de votants comme les cinquante meilleurs joueurs de l’histoire. Shaquille O’Neal n’a que trois ans de NBA dans les pattes et fait partie de la liste mais aussi partie des deux absents excusés (avec Jerry West), alors que Pete Maravich ne peut évidemment pas être là pour des raisons liés à son décès, oups. Tiens, Dominique Wilkins fait la gueule, il s’en remettra, et ces 50 nuances de Hall Of Famers entrent en tout cas dans l’histoire ce jour-là.

25 ans plus tard rebelote donc, puisque 50+25 = 75, et la NBA fêtera donc cette saison ses plus grands héros lors du All-Star Game de… Cleveland, comme un symbole, dans cette merveilleuse ville qui sent bon le basket, le soleil et les plages bondées. Ce qu’on peut en dire aujourd’hui ? Rien du tout, si ce n’est que le jour où la NBA dévoilera la liste la planète basket sortira dans les rues avec des armes et des punchlines, car on sait d’avance que PERSONNE ne sera d’accord. Cinquante légendes dont une petite quarantaine qui pourrait garder sa place, accueillant dans ce club très select des petits nouveaux du nom de Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kevin Garnett, Tim Duncan, Chris Paul ou encore Giannis Antetokounmpo, on fait exprès d’en oublier juste pour vous emmerder. Spoiler, Dominique Wilkins n’y entrera pas plus en 2022 qu’en 1997, parce qu’il y a trop de monde, parce que c’est déjà bien assez difficile de trier toutes ces bonnes gens.

L’annonce des 75 Greatest s’annonce incroyable et Internet tout entier pourrait s’en retrouver cassé. D’ici-là prenez des forces, ça va être SPORTIF.