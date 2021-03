Puma Disc Rebirth : le jaguar revêt ses plus belles couleurs pour notre plus grand plaisir

Même si Puma est minoritaire comparé aux mastodontes déjà bien en place dans la Ligue, ça n’empêche pas de fournir des paires tout simplement extraordinaires. La preuve avec les Puma Disc Rebirth, qui sortent aujourd’hui, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Vous avez toujours voulu vous la jouer cyborg, vous en aurez l’occasion avec les Puma Disc Rebirth. La paire utilise le système de laçage DISC classique de Puma, la Puma DISC Rebirth se débarrasse des lacets pour donner à ce modèle un design épuré et moderne. Vous n’avez plus qu’à tourner la petite molette et le tour est joué, votre pied est parfaitement maintenu. La semelle ProFoam, présente sur toute la longueur de la chaussure, offre un confort et un amorti parfait. Et puis quel plaisir de jouer en gagnant des centimètres. Avec ça, plus aucune excuse pour ne pas voir votre pivot qu’a le petit meneur sur lui en défense. De plus, la sangle orange assure une stabilité inégalée. Pas de mauvaises surprises à se retrouver avec une cheville qui nous envoie direction l’hosto. On se doit de remarquer les couleurs, qui n’ont pas été prises au hasard. En effet, ce sont les mêmes que dans le logo de la FIBA et ça, c’est fort. On aurait aimé voir LaMelo Ball, ambassadeur de Puma, porter ces chaussures. Mais une fracture de la main plus tard, et Monsieur loupe le lancement de la Puma Disc Rebirth. On s’attend quand même à ce que le fiston préféré – désolé Lonzo mais vu ce que fait LaMelo – de ton daron préféré les enfilent. Le Rebirth tiendra son sens quand le futur Rookie de l’Année reprendra place dans la Ligue.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Puma Clyde Court Disrupt pour le style flashy.

la Puma Clyde Court Disrupt pour le style flashy. On les imagine déjà à ses pieds : Russell Westbrook, pour aller avec ses tenues d’avant-match.

Russell Westbrook, pour aller avec ses tenues d’avant-match. L’occasion parfaite pour les porter : tout le temps sauf pour courir un cross après une journée de pluie.

tout le temps sauf pour courir un cross après une journée de pluie. On aime : le coloris inspiré du logo de la FIBA.

le coloris inspiré du logo de la FIBA. On aime moins : la hauteur de semelle qui peut perturber nos habitudes de shoot, à moins que l’on ne fasse déjà que des air balls.

Les Puma Disc Rebirth sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 144,90€ justifié par cette innovation à tester au plus vite.

Source : Basket4Ballers