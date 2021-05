Preview Lakers – Warriors : LeBron James vs Stephen Curry, en play-in, sur un terrain de basket, merci la vie

Le Clasico, le derby californien, le régal entre deux joueurs qui ont tellement apporté à la Ligue, dans un format qui dit vraiment « battez-vous ». On espère fortement que le duel entre les Lakers et les Warriors sera à la hauteur de nos attentes, il faudra donc être présent cette nuit à 4 heures !

On l’attendait autant que la réouverture des terrasses. Sur le papier, l’effectif des Lakers et sa profondeur a l’air supérieur à celui des Warriors et ce sera un petit peu les Monstars contre les Kevon Looney Tunes. Mais un match de cet enjeu, avec ce format, permet de rebattre totalement les cartes. Ce n’est pas tout à fait la mort subite mais c’est quand même win or go peut-être home. On le rappelle, le gagnant prendra la septième place à l’Ouest pour affronter les Suns au premier tour des Playoffs. Le perdant devra lui jouer un vrai match en mort subite face au vainqueur du match entre les Grizzlies et les Spurs, pour ensuite affronter le Jazz en Playoffs. Aucun scénario n’est facile et les deux équipes voudront de toute façon s’éviter de la fatigue supplémentaire en gagnant dès ce soir si c’est possible.

Côté Golden State, pour tous nos frérots sans réseau ou congelés, Klay Thompson sera absent cette nuit tout comme James Wiseman, Damion Lee et Kelly Oubre Jr. qui prépare sûrement son prochain shooting pour Chanel. Déjà out pour le reste de la saison, le pivot rookie laisse donc Kevon Looney et Jordan Belle au bois dormant s’occuper de la raquette. Du pain béni pour Anthony Davis, Andre Drummond ou encore Marc Gasol qui risquent de faire un carnage à l’intérieur. Certes, Draymond Green peut défendre sur tout le monde, de LeBron à AD, en passant par Caruso, Zidane et Boban, mais Donkey ne pourra pas tout faire tout seul défensivement. Surtout sur un seul match où il peut rapidement se retrouver dans des problèmes de fautes. En attaque, les choses seront plus évidentes pour les Warriors : il faut passer tous les ballons à Nico Mannion. Petite blague pour faire redescendre la tension avant un match si excitant. L’homme que tout le monde attend c’est donc Juan Toscano-Anderson… Désolé, on arrête. Stephen Curry est évidemment attendu au tournant et il faudra au moins une performance à 60 points avec 13 trois points depuis la table 6 en terrasse où il attend sa caïpirinha à 11 euros pour espérer la qualif’ directe. Ce soir on veut du show de la part du double MVP qui est sur une saison irréelle où il a su porter son équipe comme personne LeBron James à Cleveland. Dans son sillage, les Dubs sont sur une superbe série de 6 victoires qui leur a permis de se placer au mieux lorsqu’il le fallait. Ils ont fait preuve de mental, de talent et d’expérience, typiquement ce dont ils auront besoin cette nuit face au Caruso FC.

Au sud de San Francisco, Los Angeles se porte littéralement bien. Pas de blessure, pas de COVID, un Jared Dudley en forme, 5 victoires de suite, tout roule pour les Purple & Gold. On guettera tout de même l’échauffement puisque Anthony Davis (épaule droite) est listé incertain pour ce match. On n’y croit pas trop mais on ne sait jamais, ça pourrait permettre à Kevon Looney de respirer un petit peu. LeBron James est lui listé comme probable à cause de sa cheville. Traduction, le Cyborg aura le dernier mot et on connait la réponse d’avance, surtout pour un match aussi important face à son favori pour le trophée de MVP cette saison. Il s’était à nouveau tourné la cheville face aux Pelicans il y a trois jours et il avait déjà assuré qu’il irait bien. En somme, l’effectif de L.A. est au complet pour cette première grosse bataille de la postseason et il y a donc de quoi flipper pour les Warriors qui ont perdu 2 manches à 1 dans les confrontations directes cette saison. Autre avantage incontestable pour les champions en titre, ils accueilleront le match au Staples Center et le Chef n’aura pas exactement les mêmes repères qu’à la maison. Mais on le sait, il y aura quand même des fans de l’Etat doré dans la salle. D’abord parce que ce n’est pas très loin et aussi parce que cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu les Guerriers à la place du petit poucet et avec une cote de sympathie aussi élevée. Sur 48 minutes, tous les espoirs sont permis. Quant à nous on ne réclamera qu’une seule chose : du spectacle pour un potentiel dernier acte en post-saison entre les deux mutants.

On attend tous un duel de titans entre Steph et le Chosen One, cette rivalité impressionnante qui nous a déjà offert tant de choses lors de la dernière décennie. Quasiment aussi bien qu’un Game 7, la NBA nous offre donc ce format exceptionnel pour pimenter un peu plus ce choc. On se retrouve à 4h du matin pour une pluie comme au mois de mai de 3-points, de dunks, de « Oh blocked by James ! », « Bang ! », etc. Alea jacta est !