Play-in tournament à l’Ouest, les pronostics de la rédaction : deux franchises se démarquent, on vous laisse deviner lesquelles

Comme chaque année à l’approche de certains événements, chaque membre de la rédaction sort de sa zone de confort, comme Kevin Durant, pour vous donner son avis sur un match, une série. Le play-in nous donne encore une occasion de nous mouiller alors vous nous pardonnerez s’il y a de l’eau sur la moquette, on a fait de notre mieux.

Giovanni

Le shine de la première affiche de ce play-in de l’Ouest m’aurait bien poussé à parier une dinguerie mais malheureusement pour les Warriors LeBron James et surtout Anthony Davis vont mettre le mode Playoffs en route et personne n’est prêt. 44 points à 15/38 pour Steph mais en face y’a une vraie équipe de basket, qui devrait donc sans trop de galères sortir de ce play-in et envoyer les Dubs face aux… Spurs lors du match couperet. Parce qu’elle est là ma surprise. Oui les Grizzlies ont offert plus de garantie et de promesses cette saison que des Spurs dont on ne sait pas trop où ils vont, mais franchement je vois TROP ce vieux Pop tisser sa toile sur des gamins qui n’y comprendront pas grand chose. Ja Morant en mode Bah Morant, DeRozan en 35/8/12 et des Spurs qui continuent d’emmerder leur monde pour aller prendre leur sweep face au Jazz, à la place des Oursons donc, c’est ma grosse cote.

Lakers – Warriors : Lakers

Grizzlies – Spurs : Spurs

Warriors – Spurs : Warriors

Nico

On était nombreux à vouloir un Lakers – Warriors dans le play-in tournament à l’Ouest, on va bel et bien l’avoir. LeBron James, Anthony Davis et Cie d’un côté, Stephen Curry et sa bande de l’autre, voilà qui promet énormément. Mais à ce petit jeu-là, je vois quand même les champions en titre faire le boulot, même si Steph peut mettre n’importe qui au tapis sur un match. Curry amènera ses Warriors en Playoffs lors de la deuxième rencontre de play-in, celle pour la huitième place, qui opposera selon moi Golden State aux Grizzlies, qui seront trop solides pour les Spurs dans leur affrontement de mercredi. Comme lors de la dernière journée de saison régulière, Stephen Curry prendra feu face à Memphis, renvoyant ainsi Ja Morant et ses copains à la maison. Pour la deuxième année consécutive, les Grizzlies échoueront aux portes des Playoffs. Cruel.

Lakers – Warriors : Lakers

Grizzlies – Spurs : Grizzlies

Warriors – Grizzlies : Warriors

Ben

Absolument personne n’est prêt pour le match de 4h qui pourrait instantanément devenir un classique, du genre à nous refaire le replay au milieu de l’été quand on s’ennuie sans notre NBA chérie. Un LeBron énervé de devoir passer par le play-in contre un Stephen Curry libéré qui ne touche pas terre depuis deux mois : ça fait des Chocapic ou plutôt… ça fait un classique. La profondeur d’effectif et l’avantage du terrain devraient permettre aux Lakers de s’imposer même s’il ne faut pas grand-chose pour que les Warriors prennent feu. Dans l’autre match, je ne vois pas les Grizzlies griller une nouvelle chance face à des Spurs dont la moitié des cadres a déjà la tête tournée vers la Free Agency. Les premières victimes du play-in 2020 ont tiré des leçons de leur défaite contre les Blazers et veulent leur revanche contre Golden State. Vu la qualité de leur dernier affrontement au Chase Center dimanche dernier, ce sera encore un combat de boxe où le dernier debout gagnera. Avantage Memphis sur l’agressivité, avantage Curry-Green-Looney-Kerr sur l’expérience. A domicile, les Warriors s’en sortiront de justesse pour essayer de nous fournir une nouvelle campagne We Believe 2.0.

Lakers – Warriors : Lakers

Grizzlies – Spurs : Grizzlies

Warriors – Grizzlies : Warriors

Alex T

Je sais que la hype sur un match entre Curry et LeBron fait toujours monter la sauce pour les fans mais je pense sincèrement que les Lakers passeront ce premier tour sans encombre. La différence entre les rosters est tout simplement trop grande et puis, qui va parier contre LeBron James sur un match avec un tel enjeu ? Je vois un peu plus de suspense sur la deuxième rencontre avec un duel bien équilibré et une victoire au finish pour les… Grizzlies. Je vais même tenter un pari un peu fou en imaginant une revanche des Oursons contre les Warriors pour leur souffler la huitième place sur le gong. Steph Curry ne pourra pas toujours planter 46 points pour sauver les siens et s’ils poussent tous dans la même direction, le collectif de Memphis me semble plus solide. Le play-in a été inventé pour des scénarios qui nous font cracher le pop-corn devant la télé, c’est le moment de le prouver.

Lakers – Warriors : Lakers

Grizzlies – Spurs : Grizzlies

Warriors – Grizzlies : Grizzlies

Alex D

Je suis sincèrement désolé mais la hype Curry MVP de régulière (ce pour quoi, au passage, je milite) va se stopper aussi nettement et rapidement qu’elle vient de naître. En face c’est plus complet et le duo LBJ-AD est un briseur de rêve donc malheureusement, ou heureusement ça dépend de quel côté de la barrière vous êtes, je vois plutôt Draymond Green finir tout ronchon et Alex Caruso nous confectionner un nouveau pull pour sa collection. Ensuite, je vais nager alors que je le sais à peine mais à contre-courant voire à contre-raz-de-marée, puisque je vois les Spurs l’emporter : oui, et oui. Si vous ne sentez pas venir ce coup de maître de Pop qui fera passer Ja Morant pour un lycéen trop sûr de lui face à dix de ses joueurs à dix points, je vous l’annonce ici-même en exclusivité. Bon, pour le coup, le délire ne va pas durer très longtemps puisque le game 3 sera fatal à San Antonio, et Steph qui prend feu ça va passer comme une lettre à la poste et mettre DeMar DeRozan mains sur les hanches et le regard vers le tableau d’affichage du terminal B indiquant l’heure de départ vers Veligandu Island.

Lakers – Warriors : Lakers

Grizzlies – Spurs : Spurs

Warriors – Spurs : Warriors

Clément

Le peuple réclamait un Lakers – Warriors en play-in, il l’a obtenu. LeBron James VS Stephen Curry, c’est tonton Adam Argent qui se frotte les mains ! Sauf que si les Lakers en sont là aujourd’hui, c’est parce qu’ils n’avaient pas LeBron une bonne partie de la saison, et le King est revenu, nul doute qu’il saura porter les siens vers la 7ème place malgré un nouveau match aberrant du Chef. Et croyez-moi, personne ne veut jouer ces Lakers en Playoffs, ni au premier tour, ni jamais en fait. Du côté du match entre Grizzlies et Spurs, les Oursons voudront faire mieux que l’an dernier et vont donc écarter les Spurs (trop vieux encore ?) dans le sillage d’un Ja Morant toujours aussi propre et d’un collectif toujours aussi bien huilé. Malheureusement, Steph Curry devrait vite doucher les espoirs des Grizzlies selon moi, plus expérimentés et talentueux, les Warriors vont également jouer un rôle d’équipe poil à gratter à la 8ème place grâce à leur pyromane de meneur qui va très clairement prendre les choses à son compte. La place du con est encore pour Memphis cette année, désolé les gars.

Lakers – Warriors : Lakers

Grizzlies – Spurs : Grizzlies

Warriors – Grizzlies : Warriors

Max

Très franchement, je pense que la plus grosse surprise de ce play-in peut venir du match entre Lakers et Warriors et je verrais bien Steph et ses copains remporter ce match. Certes, LeBron va faire son retour et sera sûrement dans une forme optimale pour jouer ce match, certes les Warriors n’ont pas le matériel pour défendre sur AD. Mais je pense que Steph Curry est en train de raviver des braises allumées depuis 2016 et que ce match est le moment idéal pour réécrire sa légende. D’autant plus que je pense que Steve Kerr saura faire les bons ajustements pour contenir l’attaque des Lakers. Pas grand chose de rationnel dans mon prono, mais parfois le basket ne l’est pas : Warriors septièmes. Et comme il ne faut pas non plus pousser le bouchon, je pense que les Lakers vont aller chercher leur qualification face à de vaillants Grizzlies, qui auront au préalable gagnés confortablement face aux Spurs, avec cette fois-ci gros un gros blow out en vue car LeBron ne sera pas content.



• Lakers-Warriors : Warriors

• Grizzlies-Spurs : Grizzlies

• Grizzlies-Lakers : Lakers

Gustave

Je vais y aller en mode Mr Obvious mais je ne vois vraiment pas LeBron ‘Close Out’ James perdre un match comme celui-ci. Curry va lâcher 35 points ok mais ce ne sera pas assez et Steph risque d’avoir une mauvaise adresse je pense. Quant à Memphis contre San Antonio je ne sais vraiment pas, je dirais que je partirais sur une victoire des Texans, avec encore une fois l’expérience et un coaching qui vont faire la différence. Même si les Grizz se sont retrouvés l’année dernière en play-in, ils risquent d’être trop court pour ce match. Enfin, Spurs-Warriors : un match qui risque de nous offrir un duel vraiment soin puisque DeMar et Curry vont lâcher 40 points chacun dans un match à… 90 points. Wiggins va aussi montrer sa petite tête et il risque d’être le facteur X, et Golden State va tout de même remporter ce match puisque les Spurs ne méritent pas non plus une immense place en Playoffs au vu de leur saison trop mitigée. Je connais juste une équipe de Phoenix qui doit bien avoir le démon d’arriver deuxième de la Conférence pour se taper des Lakers.