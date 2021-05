Preview Grizzlies – Spurs : simple question, est-ce que ce ne serait pas… le dernier match de Gregg Popovich sur un banc NBA ?

Grizzlies – Spurs, voilà l’une des affiches de ce soir (1h30) pour un match couperet qui risque de détonner. Déjà présents dans la première version du play-in l’an passé, les hommes de Tyler Jenkins ne se laisseront pas marcher sur les pieds et comptent bien accéder aux Playoffs cette année. Côté Spurs, on veut tenter de réparer l’anomalie de 2020, et accessoirement reporter la possible fin de carrière de Gregg Popovich.

Grizzlies et Spurs sont deux franchises à l’identité de franchise plutôt similaire, traditionnellement dures au mal et intraitables en défense. Mais l’image historique est trompeuse et ces deux formations en mutation changent de credo au cours des dernières années. Sur la lancée de sa belle saison dernière, Memphis peut toujours compter sur son équipe vaillante, plutôt kiffante, ainsi qu’une profondeur d’effectif intéressante. L’arme majeure côté Oursons : le sophomore Ja Morant. Le meneur n’est pas dans la forme de sa vie au scoring (15,2 points sur les cinq derniers matchs), mais il donne des munitions à ses copains (8,6 passes décisives). D’autant que les grands rendez-vous ont l’air d’être taillés pour lui. On se rappelle de sa performance XXL lors du play-in de l’an dernier. Morant voudra rééditer l’exploit face à une défense extérieure texane perméable, le tout avec la victoire en prime. Côté Spurs, difficile de ne pas mettre DeMar DeRozan comme acteur principal de ce match de la peur. Reconverti en poste 4, DeRozan pourrait bien mettre en difficulté n’importe quel défenseur sur sa match-up. L’objectif : du scoring et du leadership en joueur expérimenté qu’il est.

Dans le second rôle, on attend beaucoup de Jonas Valanciunas, qui sera une clef de ce match. Le pivot à la dégaine de bûcheron voudra martyriser Jakob Poeltl par ses hooks et sa présence au rebond. Le sort du match se joue peut-être sur ce duel, à regarder avec attention. Mais Memphis devra se méfier sur les extérieurs, où les jeunots Dejounte Murray, Keldon Johnson et Lonnie Walker IV voudront briller. Ensuite, s’il fallait miser sur un joueur tirant son épingle du jeu de chaque côté : Rudy Gay et Kyle Anderson peuvent être les surprises de ce soir. Rudy n’a plus de la dynamite dans les mollets comme avant, mais il peut encore contribuer et pourrait être le facteur X de ce match en apportant sa quinzaine de points. Kyle Anderson lui, voudra jouer un mauvais tour à son ancienne équipe et confirmer sa belle régulière dans laquelle il a tourné à 12,4 points, 5,7 rebonds, 3,6 passes et 1,2 interception. Il avance peut-être à deux à l’heure, mais c’est un vrai joueur du basket qui fait beaucoup de bien au collectif des Grizzlies. Sur le banc enfin, Gregg Popovich a l’avantage d’avoir l’expérience des grands rendez-vous, mais Taylor Jenkins mène aux confrontations directes depuis qu’il a pris les rênes de Memphis (4-3 sur les deux dernières saisons régulières).

Grizzlies – Spurs. Non, nous ne sommes pas en 2013 pour les Finales de Conférence, mais bien en 2021 pour le match d’ouverture du play-in tournament à l’Ouest. Et le casting est radicalement différent. Parti sur les bases d’une reconstruction solide, Memphis s’est refait la cerise après le départ de Mike Conley et Marc Gasol. De façon un peu plus laborieuse, les Spurs sont actuellement en train de rebâtir sur les cendres d’une ancienne dynastie. Ce match de play-in permettra à l’équipe vainqueur de jouer une finale face au perdant de Lakers – Warriors pour l’accession aux Playoffs et y écrire les premières pages de sa nouvelle ère.