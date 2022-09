Et si Lauri Markannen était le meilleur joueur de cet EuroBasket ? C’est peut-être un peu exagéré et nombreux sont ceux qui, à juste titre, placeraient Luka Doncic ou Giannis Antetokounmpo devant lui. Mais le néo-Jazzmen réalise jusqu’ici une compétition de très très haut niveau. Et cela se traduit par les résultats de son équipe, puisque la Finlande s’est qualifiée ce dimanche pour les quarts de finale : une première depuis… 1967 !

27,8 points de moyenne en 50/40/90 : non, ce ne sont pas les stats de Stephen Curry en 2015-16, mais bien celle du jeune Lauri Markannen sur cet EuroBasket 2022. Oui, c’est énorme. Cette marque le place d’ailleurs juste derrière Giannis (29) et Luka (28) au tableau des marqueurs les plus prolifiques de la compétition. Rappelons qu’il y a quelques jours, il n’était même pas annoncé parmi les meilleurs performeurs au scoring par les journalistes accrédités. Si on veut en rajouter une couche, il est LE meilleur marqueur depuis le début des phases finales. Calmez-vous les rabat-joie, on sait qu’il n’y a eu qu’un seul match, mais la perf’ reste toutefois monstrueuse : 43 points à 66% au tir pour sortir la Croatie et ainsi qualifier son équipe parmi les 8 dernières de la compétition. Et les espagnols, qui seront les prochains adversaires de Lauri et Co., auront du pain sur la planche pour tenter de ralentir la machine finlandaise. Capable de poster, d’artiller de loin, de crosser les meneurs adverses et de tirer à mi-distance, Markannen est injouable sur le terrain FIBA. On aurait du s’en douter, il avait commencé la compétition avec 33 points face à Israël… dans une défaite. Mais il monte en puissance au fur et à mesure que la compétition avance, lui qui tournait à 25 points de moyenne à 48% aux tirs (ce qui est déjà monstrueux) avant le début des matchs couperets. La première mission de la Finlande était donc de se qualifier en phases finales, et l’équipe est parvenue à arracher la 2ème place du groupe, derrière la Serbie. Maintenant qu’ils ont atteint les quarts, les Finlandais ne se fixent plus de limite. Et avec un garçon comme Markannen dans le roster, c’est tout à fait légitime.

Lauri Markkanen broke his own Finnish record today! 43 PTS (19/29 FG), 9 REB, 3 STLpic.twitter.com/btgaWp0D8q — Ballislife.com (@Ballislife) September 11, 2022

Danny Ainge doit se frotter les mains s’il regarde l’EuroBasket 2022 (et il aurait tort de ne pas le faire). Après avoir entamé une reconstruction avec un grand R dans l’Utah, il jouit désormais d’un joueur international de très haut niveau. Le Jazz n’aura pas ou peu d’ambitions l’année prochaine, c’est certain, mais Lauri n’a que 25 ans et pourrait, pourquoi pas, s’inscrire comme le franchise player de Salt Lake City. Du moins, s’il parvient à cacher son talent FIBA dans ses valises direction les États Unis, car jusqu’à maintenant – et malgré une belle dernière saison à Cleveland – l’aventure NBA a toujours un peu de mal à se mettre en route pour le grand blondinet. Mais soyons optimistes, cet EuroBasket pourrait lui servir de déclic. Tout comme Simone Fontecchio, qui rejoindra la même équipe à la rentrée, et qui lui aussi fait du très sale avec sa sélection : 19 points par match, un short énorme et une qualification inouïe face aux grands favoris serbes. Après cet EuroBasket (qui est loin d’être fini pour eux), les deux européens pourraient faire grand bruit, et s’ils s’appliquent, porter très haut les couleurs du Jazz.

La Finlande ne s’attendait sûrement pas à atteindre ce stade de la compétition, mais Lauri Markannen a l’air déterminé à marcher sur quiconque se dressera sur son chemin. Son prochain repas ? L’Espagne, certes favorite, qui ne devra en aucun cas sous estimer le nouvel intérieur du Jazz. Rendez-vous ce mardi à 17h15, et n’arrivez pas en retard car Lauri sera bien à l’heure pour faire danser le flamenco à nos voisins hispaniques.