Grande saga de l’été, le potentiel transfert Triple XL de Kevin Durant a finalement accouché d’une souris puisque la star des Nets est toujours à Brooklyn après avoir retiré sa demande de trade en août dernier. Une fin de série aussi décevante que Game of Thrones mais qui est dans l’intérêt de Durant d’après l’avis de son ancien coéquipier aux Warriors Stephen Curry.

« Tout ça pour ça. » Voilà ce qu’on s’est dit quand Kevin Durant a décidé de rester aux Nets après des semaines de spéculation, de diverses tentatives pour forcer son transfert, et surtout de 29 papiers sortis en un week-end sur votre site préféré. L’énorme contrepartie demandée par les Nets et les quatre années qui restent sur le contrat de KD ont rendu impossible un transfert qui avait le potentiel de modifier le paysage NBA pour les saisons à venir. Alors Durant n’a pas eu d’autre choix que de faire machine arrière, tout ça après avoir demandé au proprio Joe Tsai de choisir entre lui et le duo Sean Marks – Steve Nash. On ne vous dit pas l’ambiance qu’il y aura au camp d’entraînement à Brooklyn à la fin de mois et ça promet une nouvelle fois une saison remplie de rebondissements chez les Nets, mais la réalité est que KD est toujours à New York et qu’il est peut-être dans une équipe mieux armée pour le titre que s’il avait été transféré ailleurs. C’est en tout cas ce que pense Stephen Curry si l’on en croit Matt Sullivan, qui vient tout juste de sortir un long papier sur la superstar des Warriors pour le magazine Rolling Stone.

« Pendant que je couvrais Curry le mois dernier, je l’ai observé en train de discuter du marché des transferts pour Durant avec Snoop Dogg. Curry a laissé entendre que Durant possédait des attentes irréalistes concernant le fait que ses destinations préférentielles allaient pouvoir garder un roster de superstars malgré la contrepartie demandée par Brooklyn. ‘Il pense que s’il va aux Phoenix Suns, ils auront la même équipe. Ou les Celtics, ils ont un peu de tout, mais ils seraient passés par une transition accompagnant le transfert de Jaylen Brown, qui est une pièce très importante.’ Au final, Curry est tombé d’accord avec Snoop pour dire que Kevin Durant a bien fait de rester aux Nets. » – Matt Sullivan

Parmi les questionnements qui entouraient la demande de transfert de Kevin Durant, on se demandait pourquoi KD ne voulait pas donner une chance au roster actuel de Brooklyn, qui est clairement armé pour jouer le titre. KD, Kyrie Irving, Ben Simmons, Joe Harris, Seth Curry, Royce O’Neale, T.J. Warren, des jeunots prometteurs… sur le papier c’est lourd. Alors évidemment les incertitudes sont là : Kyrie Irving peut-il jouer plus d’un match sur deux dans une saison ? Quelle version de Ben Simmons se pointera sur le terrain après plus d’un an sans jouer ? À quel niveau évolueront des mecs comme Harris et Warren après de longues absences ? Des incertitudes qui rendent la prochaine campagne des Nets aussi fascinante qu’imprévisible, mais si les planètes s’alignent ça peut faire mal.

Néanmoins, même si Curry estime que rester à Brooklyn est la meilleure chose pour Kevin Durant, ce n’est pas pour autant qu’il aurait refusé un retour de KD à Golden State. Non pas parce qu’il ne croit pas au roster actuel pour faire le doublé, mais parce qu’on parle tout simplement de l’un des meilleurs joueurs all-time. Il y a eu quelques rumeurs concernant un potentiel comeback de Durant dans la Baie il y a quelques semaines, les Warriors discutant même en interne sur la possibilité d’un transfert. « Bien sûr qu’on en a discuté » assure Steph, dont l’avis a évidemment été consulté. Jamais Curry n’a fermé la porte à une réunion avec KD, bien au contraire.

« Je n’ai jamais hésité. L’idée de jouer avec KD et le fait de le connaître en tant que personne suite à nos trois années passées ensemble, je pense que KD est vraiment un bon gars. Je pense qu’il est incompris. Je pense qu’il y a certaines choses qui sont arrivées dans sa vie qui font qu’il a du mal à faire confiance aux gens autour de lui. […] Je comprends tout ça après avoir joué avec lui et appris à le connaître. J’adore ce gars. »

Ensemble, ils ont gagné deux titres NBA en trois participations aux Finales, et surtout ils ont appris à se connaître sur comme en dehors des parquets. Le départ de Kevin Durant en 2019 après une dernière année remplie de turbulences n’a visiblement pas changé l’affection que possède Steph pour KD, qui espère voir son pote retrouver sa zone de confort à Brooklyn.

Source texte : Rolling Stone