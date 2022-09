Chaque année, Forbes sort son classement des équipes sportives les plus valuable de la planète. Un classement habituellement dominé par les Knicks dans la catégorie NBA, ce qui se confirme une nouvelle fois pour l’année 2022 malgré la dernière saison claquée de la franchise new-yorkaise.

S’il y a bien un classement que les Knicks savent dominer, c’est celui de Forbes concernant les franchises NBA possédant la plus grande valeur. L’équipe appartenant à James Dolan est en effet une nouvelle fois en tête, comme en 2021, 2020, 2019, 2018… À défaut de gagner un titre New York reste au sommet avec une valeur estimée à 5,8 milliards de dollars, devant les champions NBA de Golden State (5,6 milliards) et les Lakers de Los Angeles (5,5 milliards). Ces trois équipes évoluent dans un univers un peu à part puisqu’au pied du podium, on retrouve les Chicago Bulls avec une valeur estimée à 3,6 milliards, loin derrière donc. Les Celtics (3,5 milliards) et les Clippers (3,3 milliards) complètent quant à eux le Top 6, tandis que les Brooklyn Nets – septièmes avec une valeur de 3,2 milliards – parviennent tout juste à s’incruster dans le Top 50 toutes ligues confondues.

Dans un classement outrageusement dominé par les franchises NFL (parmi le Top 50, 30 équipes proviennent de la ligue professionnelle de Foot US) mais dans lequel on retrouve aussi huit clubs de foot dont le PSG, les Knicks parviennent à accrocher la sixième place grâce évidemment au marché gigantesque dans lequel ils évoluent, les droits TV et le fait qu’ils jouent dans la salle mythique du Madison Square Garden. Comme la franchise des Knicks, la Mecque du basket appartient à la société de James Dolan – Madison Square Garden Sports – et l’ensemble du package représente donc une valeur approchant les six milliards de dollars. L’équipe de basket de la Grosse Pomme est devancée de peu par deux autres franchises de New York – les Giants (NFL) et les mythiques Yankees (MLB) – ainsi que le trio NFL composé des Los Angeles Rams (champion NFL en titre), des New England Patriots (l’ancienne dynastie de Tom Brady) et des intouchables Dallas Cowboys – l’America’s Team – de Jerry Jones, comme d’habitude en tête du classement avec une valeur estimée à 8 milliards de dollars.

Quelques repères :

Valeur moyenne des équipes composant le Top 50 : 4,4 milliards

Valeur des Dallas Cowboys (1er du Top 50) : 8 milliards

Valeur des New York Knicks : 5,8 milliards de dollars

Valeur du Real (premier club de foot dans le Top 50) : 5,1 milliards

Valeur du PSG (49e du Top 50) : 3,2 milliards

Les 50 équipes avec le + de valeur au monde : comparaison ligue par ligue

Prochaine étape pour les Knicks désormais, redevenir une équipe NBA compétitive pour montrer que la saison 2020-21 – ponctuée par un retour en Playoffs qui avait légèrement augmenté la valeur de la franchise – n’était pas uniquement qu’un feu de paille. Grâce à sa position géographique (en plein cœur de Manhattan) et la célèbre arène dans laquelle elle évolue, l’équipe new-yorkaise est une valeur sûre sur le plan purement économique et restera quoi qu’il arrive parmi les franchises les plus valuable du sport US. Mais les Knicks ont une terrible décennie à effacer, une réputation à se reconstruire et pour cela, les billets verts ne suffisent pas. Il faut des résultats, et vite.

Pas sûr que cette première place vienne consoler les fans des Knicks après l’échec de la saison passée. Au contraire, ça doit être assez fatigant d’entendre votre équipe fétiche dominer le classement des franchises les plus valuable alors que le spectacle proposé sur le parquet du MSG continue d’être médiocre…

