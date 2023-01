C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Comme son partenaire Austin Reaves, Lonnie Walker IV ne devrait pas revenir avant au moins deux semaines. Toujours plus de boulot pour LeBron James.

Les Warriors tentent de prolonger leur GM, Bob Myers, qui aurait déjà reçu deux offres de nouveau contrat de la part de la franchise (source : The Athletic)

Absent depuis quinze matchs, Andrew Wiggins pourrait effectuer son grand retour ce soir avec Golden State. L’ailier a été inscrit comme “probable” pour cette rencontre.

Coupé récemment par les Mavs et potentiellement dans le viseur des Lakers, Tyler Dorsey a signé en G League. (source : Marc Stein)