Parmi les jauges mal calibrées de cette première partie de saison, Chicago a beaucoup à refaire. Un bilan passé négatif dès le 10 novembre dernier, Lonzo Ball toujours sur le carreau et sans date de retour, DeMar DeRozan fort mais pas assez, Billy Donovan sans solutions. Et là, depuis le 5 janvier dernier et la réception des Nets, semble se montrer une chouette perspective d’avenir. Enfin.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Hier soir déjà (enfin dans la nuit de vendredi à samedi), les Bulls l’emportaient tranquillement à Philly grâce à un Zach LaVine à… 11/13 à 3-points.

Il semblerait que les dernières 24h aient été assez reposantes pour messieurs les taureaux. Retour express à la maison, réception du Jazz, victoire 126 à 118 dessinée dans le 4e quart-temps. De plus en plus solides ces bougres. Les artisans ? Rien que Julien Courbet pourrait pointer du doigt. Le travail a été fait et bien fait : DeMar DeRozan à 35 points à 59% au tir et 7 assists, Zach LaVine à 36 points à 6/12 du parking et 7 rebonds. Deux haussements de ton assez convaincants pour replonger Utah dans le doute. Les Mormons sortaient tout juste d’une série de cinq défaites consécutives et venaient de se refaire une santé sur les Rockets. Mais Chicago, « c’est pas Gijon, c’est pas Valladolid et encore moins Houston ». Billy Donovan n’est pas un aussi bon pote que Stephen Silas. Les Bulls ne mentiront pas à leurs adversaires en les faisant passer pour une équipe victorieuse qu’ils ne sont pas/plus. Grosse sèche dans les dents, et ce malgré les trois matchs en quatre jours. Chapeau bas. L’Illinois vous salue bien.

Mention honorable à Coby White pour son apport dans le 4e quart-temps. Sans lui, pas forcément de résultat final. Les Bulls n’étaient pas loin de se rétamer à la maison. En facteur n°1 de cette quasi défaite, la raquette passée à feu et à sang par l’association Lauri Markkanen – Jarred Vanderbilt. Le binôme mormon a fait son business sur la défense un poil light de Patrick Williams et Nicolas Vucevic. La performance du Vouch reste très solide hein, avec 15 points à 5/8 au tir, 16 rebonds et 2 blocks. Mais le Monténégrin ne peut pas tout faire tout seul, et encore moins gérer une raquette doublée par l’adversaire. Deux clients. Deux fois plus de danger. Si les coéquipiers ne font pas le job, ce n’est pas Niko qui le fera.

Mais bon, heureusement pour Chicago qui n’a pris “que” 118 points, le secteur extérieur a gardé inviolée ses zones chaudes : seulement 12/41 à 3-points pour le Jazz, on dit merci à… Zach LaVine le 3&D. Ça fait plusieurs matchs qu’il se la donne dans un registre qu’on ne lui connaissait pas. LA belle résolution de ce début d’année 2023.