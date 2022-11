Alors que Taïwan est visiblement the place to be en ce moment avec l’arrivée de Dwight Howard chez les Taoyuan Leopards et les rumeurs autour de DeMarcus Cousins, Carmelo Anthony n’est lui visiblement pas du tout dans le même délire. Melo veut rejouer en NBA et nulle part ailleurs.

Nous sommes le 28 novembre 2022 et Carmelo Anthony n’a toujours pas d’équipe. Après le fiasco Lakers la saison dernière, le neuvième scoreur le plus prolifique all-time est effectivement sans contrat à l’âge de 38 ans, de quoi se poser des questions sur la fin de carrière du bonhomme. Retraite ? Signature à l’étranger ? Direction Taïwan ? Visiblement aucun de ces scénarios n’est actuellement envisagé par Melo si l’on en croit Marc Stein.

D’après l’insider, Anthony est « déterminé » pour retrouver un spot en NBA et participer à sa 20e saison dans la Grande Ligue. Cela lui permettrait de rentrer dans le cercle fermé des joueurs ayant passé deux décennies sur les parquets pros US (ils sont seulement 16 à l’heure actuelle), tout en grattant quelques points supplémentaires pour essayer d’aller chercher Shaquille O’Neal à la huitième place des plus grands scoreurs de l’histoire (307 points de retard). Et dans le meilleur des scénarios, Melo pourrait même se donner une opportunité de gagner un premier titre si une équipe ambitieuse mais en manque de scoring en sortie de banc décide de le recruter. Avec plus de 13 points de moyenne en 26 minutes la saison dernière, à 44,1% au tir dont 37,5% à 3-points, Anthony a en tout cas prouvé qu’il savait toujours mettre le gros ballon orange dans le panier, même à 38 balais. Ses grosses limites défensives représentent néanmoins un red flag incontestable qui joue forcément contre lui.

Peut-être qu’au fur et à mesure de la saison, que ce soit à cause des blessures ou parce qu’une équipe aura besoin de scoring et d’expérience à l’approche des Playoffs, une porte va s’ouvrir pour Anthony. On l’espère car on a du mal à se dire aujourd’hui que Melo a potentiellement joué son dernier match NBA…

Source texte : Marc Stein