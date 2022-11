Sélectionné au deuxième tour de la Draft il y a quelques mois, le Français Ismaël Kamagate fait partie de ces prospects qui sont restés une année supplémentaire dans leur club – le Paris Basket en l’occurrence – pour continuer à se développer en vue de traverser l’Atlantique un peu plus tard. Et pour le deuxième meilleur rebondeur du championnat de France, 2023 pourrait bien être l’année où il décide de franchir le pas.

Alors que tous les yeux sont évidemment rivés sur Victor Wembanyama lors de cette saison 2022-23 de Betclic ELITE, un autre prospect tricolore ayant la NBA en ligne de mire est en train de faire son trou. Vous l’avez compris on parle d’Ismaël Kamagate, pivot du Paris Basket qui tourne cette année à 11,5 points, 9 rebonds, 2,1 contres et 1 interception de moyenne, tout ça pour la deuxième meilleure éval du championnat derrière vous savez qui. Des perfs qui pèsent et qui surtout laissent présager un avenir dans la plus grande ligue de basket du monde, aux States. Ça tombe bien, la NBA, Isma y pense de plus en plus.

« L’objectif est d’y retourner dès la saison prochaine. Je suis toujours en contact avec eux (les Nuggets). Ils sont à l’écoute. Ils donnent beaucoup de conseils, je discute souvent avec les scouts, les coachs, le manager général. Ils passent souvent à Paris, viennent aux matchs, on débriefe sur mes performances, ils me disent ce que je dois travailler, donc ça se passe bien, c’est constructif. Je dois prouver qu’ils peuvent me faire confiance. » – Ismaël Kamagate, via Le Parisien

Pour rappel, si Kamagate a été sélectionné par Detroit en 46e position de la Draft 2022, il a été transféré dans la foulée à Portland puis à Denver, les Nuggets possédant donc les droits sur l’intérieur de 2m11 et 100 kilos. Et quelque chose nous dit que les dirigeants et scouts du Colorado sont plutôt encouragés par les perfs de l’intérieur bleu-blanc-rouge, qui tourne également à plus de 10 points – 7 rebonds – 2 contres en cinq matchs d’EuroCup et qui vient de faire ses grands débuts avec l’Équipe de France.

Ismael Kamagate monsieur 💯% ce soir ⭐ 💰 13 PTS à 6/6 au tir

🖐️ 10 REB

🚫 3 CTR

📝 28 EVAL#BetclicELITE #LNBextra@ParisBasketball pic.twitter.com/eWWlg8qUvg — LNB (@LNBofficiel) November 6, 2022

À 21 piges, celui qui a participé au All-Star LNB la saison dernière avant de terminer meilleur défenseur du championnat a de bonnes raisons d’être ambitieux. Kamagate avait déjà montré des choses pas inintéressantes lors de la Summer League de Las Vegas l’été dernier, et ses performances cette saison confirment la montée en puissance qu’on est en droit d’attendre d’un prospect comme lui. Est-ce que ça va lui permettre de se faire une place dans le roster des Nuggets l’année prochaine ? Ça reste à voir, mais quand on sait que Denver évolue aujourd’hui avec DeAndre Jordan derrière le pivot MVP Nikola Jokic et que Zeke Nnaji est plus un 4 qu’un 5, on se dit qu’Ismaël aura un bon coup à jouer à travers l’impact défensif qu’il peut apporter dans une raquette.

Source texte : Le Parisien