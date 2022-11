Comme chaque lundi soir la NBA dévoile ses récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine passée. Aujourd’hui, on retrouve un grand habitué nommé Giannis Antetokounmpo, mais aussi une surprise avec le pivot des Suns Deandre Ayton.

Parce que oui, c’est une grande première pour Dede depuis son arrivée en NBA il y a quatre ans et demi. Le pivot des Suns, qui tirait la tronche il y a encore quelques semaines suite à ses histoires de contrat, est actuellement sur une grosse dynamique permettant à Phoenix d’enchaîner les wins malgré les absences de Chris Paul, Cam Johnson et bien évidemment Jae Crowder. Trois matchs, des stats de 23,7 points, 16 rebonds et 1,3 contre à plus de 67% de réussite au tir et 81% aux lancers-francs, autant dire qu’Ayton a bien pesé pour aider les Cactus à battre les Lakers, les Pistons et le Jazz. Donc si Phoenix est aujourd’hui en tête de la Conférence Ouest, quelque part c’est aussi grâce au numér0 1 de la Draft 2018.

Dans la Conférence Est, encore une fois c’est Giannis qui rafle la mise, lui qui avait déjà été récompensé à la fin du mois d’octobre. Depuis l’histoire de l’échelle à Philadelphie, le Greek Freak tourne à 35,3 points, 9,5 rebonds et 5,8 passes à 61% au tir. Bah ouais faut pas trop l’énerver hein. Les victimes collatérales de cette production XXL ? Portland, Cleveland et Dallas. Seuls les Bulls ont réussi à résister à l’ouragan Giannis la semaine dernière, et pourtant on ne peut pas dire que ce dernier n’a pas tout donné (36 points, 11 rebonds, 7 passes mais 8 turnovers). Bref Antetokounmpo continue sa campagne calibre MVP et quelque chose nous dit qu’on parlera encore de lui à de nombreuses reprises le lundi soir.

Parmi les nominés qui n’ont pas démérité, on a du Stephen Curry, Anthony Davis, LeBron James, Nikola Jokic et Ja Morant à l’Ouest, ainsi que plusieurs duos à l’Est (Bam Adebayo – Caleb Martin, Jaylen Brown – Jayson Tatum, Tobias Harris – Shake Milton, Ben Mathurin – Myles Turner) aux côtés de Donovan Mitchell.

Source texte : NBA