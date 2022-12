À 38 ans, Carmelo Anthony est toujours sans équipe depuis le début de saison, mais ne désespère pas de trouver une team qui lui fera confiance dans les semaines à venir. Ses qualités de scoreur et son adresse au shoot pourront-elles convaincre les boards des franchises NBA de lui donner une ultime chance ?

N’ayons pas peur des mots, on parle d’une légende de la Ligue. D’un joueur qui n’a que peu d’équivalents dans l’histoire quand il s’agit de mettre un ballon orange dans un panier perché à 3,05 m du sol (22,8 points de moyenne en carrière, neuvième all-time au scoring).

Bon, en 2022, il n’est évidemment plus trop d’actualité d’avoir Melo comme option offensive numéro 1. En revanche, dans un rôle de spot-up shooter, qu’il a longtemps tenu avec brio sous le maillot de Team USA (trois titres olympiques on le rappelle) et également ces dernières saisons en NBA, le natif de Brooklyn pourrait bien rendre de bons services à une équipe en recherche de spacing (quasiment 39% du parking sur ses trois dernières saisons entre Los Angeles et Portland). Et Carmelo, qui n’a pas encore l’intention d’annoncer sa retraite, semble en être conscient puisqu’il s’est exprimé dernièrement auprès d’ESPN sur la possibilité d’un retour sur les parquets NBA.

“Vous savez, j’adore ce jeu, mais je me rend compte qu’il y a des choses qui sont hors de mon contrôle. Je ne peux qu’attendre de voir ce qui va se passer. Et j’accepte ça, je suis en paix avec ça. […] J’aimerais jouer. Je suis à la salle tous les jours. Quand l’opportunité se présentera elle se présentera, mais ce n’est pas quelque chose qui me stresse.”

L’ambition de jouer est toujours là, mais Anthony préfère rester serein par rapport à sa situation actuelle.

Le future Hall of Famer a surtout fait parler de lui récemment par l’intermédiaire de son fils Kiyan, dont il encadre le début de carrière et les premiers pas sur la scène médiatique. Avant de rechausser lui-même les sneakers prochainement ?

Malgré son âge avancé et 19 saisons de basket professionnel dans les jambes, Carmelo Anthony semble toujours persuadé qu’il a les qualités pour aider une franchise NBA. Simple coup de com ou réelle conviction ? On espère en tout cas pour lui qu’un GM lui donnera dans un futur proche l’opportunité de montrer à nouveau ce qu’il sait faire.

