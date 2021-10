Kareem Abdul-Jabbar critique la position de LeBron James sur la vaccination : « Je l’admire, j’ai de l’affection pour lui mais il a tout faux »

Alors que la question de la vaccination divise au sein des joueurs, certains n’hésitent plus à prendre la parole pour encourager les indécis voire pour critiquer ceux qui ne s’engagent pas assez. Le savon du jour est signé Kareem Abdul-Jabbar et il est destiné à nul autre que… LeBron James !

On préfèrerait parler basket mais le débat est trop important pour être tout simplement zappé. Alors que la NBA a dépassé les 90% de joueurs vaccinés, il reste toujours quelques irréductibles qui refusent la petite piqûre et qui remettent ouvertement en cause le vaccin. Parmi eux, on trouve notamment Kyrie Irving ou encore Jonathan Isaac, pour des raisons diverses. Les réfractaires ont donc des leaders bien identifiés mais ceux en faveur de la vaccination ne sont pas en reste et en première ligne, il y a un certain Kareem Abdul-Jabbar. La légende des Lakers n’a pas sa langue dans sa poche et il n’est jamais le dernier pour critiquer ceux qui refusent le vaccin. Quel lien avec LeBron James alors ? Le King est en règle depuis quelques semaines déjà et il n’a pas cherché à influencer ses pairs. C’est justement là que le bât blesse pour KAJ. En optant pour une position neutre, BronBron n’en fait donc pas assez pour le roi du hook.

« Je suis un grand fan de LeBron James, un des plus grands joueurs de l’histoire et aussi en tant qu’humaniste soucieux des injustices sociales. J’ai vanté ses louanges de nombreuses fois et sans le moindre doute, je le ferai encore dans le futur. Je l’admire, j’ai de l’affection pour lui mais cette fois, il a tout faux et son erreur pourrait être mortelle, en particulier au sein de la communauté noire. » […] « En surface, il semble que Draymond [Green, ndlr] et LeBron défendent l’idéal américain, à savoir la liberté de choix pour chacun mais ils n’apportent aucun arguments et ils ne définissent pas les limites à partir desquelles le choix d’une personne est nuisible à la communauté. Et si certaines personnes qui ne se font pas vacciner ne tombent jamais malades, ou si elles présentent des symptômes légers, elles propagent quand même la maladie à d’autres personnes, sans le savoir, et en tuent certaines. Alors que nous rendons hommage aux personnes non vaccinées, les cas de COVID augmentent de façon alarmante chez les jeunes enfants. »

On l’aura compris, Jabbar souhaite voir LeBron prendre les devants et donner l’exemple du fait de son aura et de son influence. Respecter le choix d’autrui, c’est évidemment une bonne chose mais ça ne peut pas être en défaveur de la majorité. Reste à voir quelle sera la réaction de la star des Lakers, qui ne pensait sans doute pas se voir critiquer pour sa neutralité. C’est raté.

Kareem Abdul-Jabbar veut voir le King prendre ses responsabilités et aller au front pour la vaccination. Est-ce qu’une prise de position de l’ailier permettra de convaincre les derniers opposants ? Rien ne permet d’en jurer mais on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. Enfin… ça reste à voir.