Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : quoi de plus beau que de remettre le réveil à minuit pour mater de la pré-saison ?

Mais oui, cette odeur on la connaît. La NBA est de retour sur nos écrans depuis le début de la semaine pour le plus grand bonheur de tous les accrocs qui étaient en manque depuis le mois de juillet. Avant de repartir pour huit mois de fun sans interruption pour la saison régulière et les Playoffs à partir du 19 octobre prochain, on se remet dans le bain tranquillou avec de la pré-saison. Les stars ne joueront peut-être pas beaucoup, voire pas du tout mais c’est toujours ça de pris après ces longues semaines d’abstinence. Cette période de la saison sert à bosser les automatismes et tester des joueurs qui n’auraient pas encore de contrat garanti pour savoir qui garder. C’est aussi un moment charnière pour les entraîneurs qui se laissent aller à quelques expériences au sein de leur cinq majeur ou dans les rotations pour savoir comment articuler leur saison lorsque les matchs s’enchaîneront et qu’ils n’auront plus le droit de se tromper. En bref, c’est un passage obligé qui n’est pas déplaisant à voir au contraire. Qui n’a pas rêvé de voir Jordan Poole claquer 30 points les yeux fermés