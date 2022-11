Pour honorer les 75 ans de la franchise, le LA Times a sorti la salière et dressé sa liste des 75 meilleurs Lakers de tous les temps. Forcément, il y a des heureux et des déçus, c’est le principe d’une liste, tout le monde est au courant… surtout en ce moment.

La liste complète des 75 meilleurs joueurs de l’histoire des Lakers selon le LA Times :

1. Magic Johnson

2. Kobe Bryant

3. Kareem Abdul-Jabbar

4. Jerry West

5. Elgin Baylor

6. Shaquille O’Neal

7. (égalité) LeBron James

7. (égalité) George Mikan

9. James Worthy

10. Wilt Chamberlain

11. Gail Goodrich

12. Pau Gasol

13. Vern Mikkelsen

14. (égalité) Byron Scott

14. (égalité) Jamaal Wilkes

16. Michael Cooper

17. Slater Martin

18. Anthony Davis

19. Norm Nixon

20. (égalité) Derek Fisher

20. (égalité) A.C. Green

22. (égalité) Clyde Lovellette

22. (égalité) Jim Pollard

24. Happy Hairston

25. Lamar Odom

26. (égalité) Bob McAdoo

26. (égalité) Robert Horry

28. Rudy LaRusso

29. Vlade Divac

30. Kurt Rambis

31. Jim McMillian

32. Eddie Jones

33. Rick Fox

34. Andrew Bynum

35. Mychal Thompson

36. Metta Sandiford-Artest

37. Nick Van Exel

38. Sam Perkins

39. Cedric Ceballos

40. Elden Campbell

41. Dick Barnett

42. Kyle Kuzma

43. Adrian Dantley

44. Glen Rice

45. Luke Walton

46. Dwight Howard

47. Kentavious Caldwell-Pope

48. Jim Chones

49. Frank Selvy

50. Brian Shaw

51. Julius Randle

52. Hot Rod Hundley

53. Tom Hawkins

54. Brandon Ingram

55. Pat Riley

56. Sedale Threatt

57. Dick Garmaker

58. Jordan Clarkson

59. Keith Erickson

60. Lucius Allen

61. (égalité) Alex Caruso

61. (égalité) Elmore Smith

63. Archie Clark

64. (égalité) Leroy Ellis

64. (égalité) Larry Foust

66. (égalité) Cazzie Russell

66. (égalité) Whitey Skoog

68. Devean George

69. Connie Hawkins

70. Mike McGee

71. Lou Williams

72. Horace Grant

73. Mitch Kupchak

74. Trevor Ariza

75. Darrall Imhoff

Voilà donc pour cette liste qui regroupe un paquet de blazes glorieux, nous offre un visuel aux petits oignons et rappelle que l’ami des pandas a encore une fois changé de nom. Pour bien comprendre les coulisses de ce classement, un peu de contexte. Dans le but d’honorer les 75 ans des Lakers, le LA Times a réuni un petit comité composé de chroniqueurs et de journalistes pour plancher sur la question. Chaque membre devrait alors dresser un Top 75 des meilleurs Lakers all-time. Une seule contrainte, le classement ne peut comprendre que les joueurs ayant disputé 100 matchs sous les couleurs californiennes, voilà pourquoi Russell Westbrook et ses 90 matchs ne font pas partie de cette liste (non). Si l’ordre peut être remis en question, on retrouve tout de même les grands visages des Lakers de Magic à Kobe en passant par Kareem, Jerry West, Wilt, Shaq, LeBron ou encore George Mikan et James Worthy. Sans oublier les grands lieutenants comme Pau Gasol, Derek Fisher ou Robert Horry. Bref, toutes les époques sont présentes, des grandes conquêtes au young core de la reconstruction, ce qui offre une place à Julius Randle, Brandon Ingram et Jordan Clarkson mais pas à Lonzo Ball. Certaines présences donnent la banane comme celle Alex Caruso, d’autres font sourire… Kyle Kuzma 42ème, really ?

Choisir c’est renoncer, mais au rayon des grands absents, on peut tout de même citer certains zouaves emblématiques comme Jordan Farmar, Steve Blake ou Sasha Vujacic qui méritent peut-être tout autant que Lou Williams. Pour éviter de tomber dans l’émotion, on ne vous parlera même pas de Gary Payton Robert Sacre, qui a su gagner le cœur des Angelinos à sa manière, c’est-à-dire en faisant des pitreries sur le banc. Le LA Times a tranché, pour balancer ses 75 meilleurs Lakers de l’Histoire, Nick Young n’en fait pas partie et forcément, il se devait de réagir à sa manière si particulière.

« La haine est bien réelle, pourquoi vous me détestez alors que vous m’aimez ? » Nick Young.

The hate is real why y’all hate me but love me.. https://t.co/Oe5d8gRHiG — Nick Young (@NickSwagyPYoung) November 15, 2022

Les Lakers fêtent donc leurs 75 ans d’existence, 75 saisons NBA, 62 participations aux Playoffs, 17 titres et 3463 victoires en saison régulière. La franchise est un mastodonte de NBA, choisir ses 75 meilleurs joueurs n’est de ce fait pas chose aisée. Pour notre ami Nick Young, il n’a qu’à patienter dix ans avant de figurer sur la liste des 85 meilleurs Lakers, à moins qu’Austin Reaves ne lui chipe la place avant.

Source texte : LA Times, David Carrillo Peñaloza, Nick Young.