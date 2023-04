Les Spurs ont réalisé une saison… oubliable avec un des pires bilans de la ligue et de leur histoire. Ce soir, San Antonio affronte Dallas dans un derby sans saveur avec deux franchises éliminées de la course aux Playoffs. La question la plus importante sera peut-être le statut de Gregg Popovich et son hypothétique retraite.

Verra-t-on Gregg Popovich pour la dernière fois sur un banc de NBA ce soir contre Dallas ? C’est la question qu’on se pose à chaque fin de saison ces dernières années. Le mythique coach des Spurs à 74 ans et, fatalement, l’heure de retraite approche. Comme le veut la règle tacite, à San Antonio, on n’annonce jamais rien à l’avance. Cette année sera peut-être “la bonne” car elle a un petit truc en plus. En août prochain, Pop rentrera au Hall of Fame. Un statut normalement confié aux personnes ayant fini leur carrière. Popovich pourrait profiter de cette cérémonie pour nous faire pleurer de joie et de tristesse en une occasion et annoncer sa retraite, bague au doigt.

Rien d’officiel pour le moment bien sûr, mais il faut se préparer à toutes les éventualités surtout avec Gregg Popovich. Cet entraîneur a marqué l’histoire de sa franchise et de la NBA à jamais ainsi que même un peu celle de Team USA avec une médaille d’or aux JO de Tokyo en 2021 contre la France. Son parcours atypique chez les Spurs, son association avec Tim Duncan pour créer un héritage dans cette franchise, sa méthode, sa tactique de jeu, sa longévité, ses records, ses mimiques, ses manies, tout est marquant chez Pop.

Alors peut-être que nous le reverrons en octobre en train de coaché Victor Wembanyama ou un autre rookie à fort potentiel. Mais peut-être bien que pour la première fois depuis 1996, une autre personne aura le titre de Head Coach des San Antonio Spurs. Bonjour, la galère pour passer après. En tout cas, ses propos récents laissent, comme d’habitude, l’incertitude primer.