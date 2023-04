Comme pas mal de favoris, les Grizzlies dont déjà dos au mur. Los Angeles est posé dans son fauteuil doré, prêt à convertir le 3 à 1 en qualification inattendue vers les demi-finales de conférence. Et Ja Morant, qu’est-ce qu’il nous prépare pour éviter cette déconvenue ?

C’est ce que l’on appelle vivre pour les caméras. Un élan d’ingénieur Space X… pour que dalle. Bien souvent depuis son retour de suspension – pour comportements déviants – Ja Morant décolle pour simplement réatterrir. Rien de croustillant entre les deux, des problèmes d’appréciation des distances, et une finition qui ne finit pas. Si LeBron James n’est pas encore correctement entré dans ses Playoffs – l’âge aurait pu être une excuse, mais son attitude est parsemée de petites négligences – Ja Morant a quand même posé un Game 3 à 45 points et 13 assists… dans une défaite. Les Grizzlies ont limité la casse en son absence, en s’emparant de la deuxième manche de cette série. Désormais dos au mur, ils vont pouvoir/devoir compter sur une performance XXL de leur franchise player à domicile pour calmer l’euphorie californienne.

Bonne nouvelle à Memphis : pas d’absents autres que les traditionnels Brandon Clarke, Steven Adams et Jake LaRavia. Les Lakers se la jouent toujours bluffeurs avec LeBron James, Dennis Schroder et Anthony Davis annoncés « probables ». Les articulations craquouillent mais rien de trop contraignant pour tenir sa place au moment le plus important de la série. Il faut finir, et Austin Reaves sera l’un des joueurs les plus attendus pour poser le point de ponctuation à cette phrase qu’il a lui-même alimentée : 17.8 points à 49% au tir dont 41.2% du parking, 4.5 rebonds et 4 assists de moyenne sur la série. Premiers Playoffs de patron pour l’instant, et s’il emmène Anthony Davis, LeBron James, D’Angelo Russell et tout le convoi au prochain tour, alors il sera le temps de couronner ce jeune prince.