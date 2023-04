Ils n’ont pas encore perdu à la maison en Playoffs face aux Warriors, et devront continuer plus que jamais cette série à 4h du matin. Cette nuit, la pression est mise sur les Kings, qui doivent impérativement s’imposer pour ne pas retourner à San Francisco avec l’élimination potentielle au bout du match.

Ces Kings sont incroyables. Ils nous offrent, avec les Warriors, la meilleure série de ce premier tour de Playoffs. Deux manches partout, et une rencontre à venir à 4h du matin qui s’annoncent capitale pour les Rois : en cas de défaite, Sacto devrait aller jouer sa survie dans l’antre bouillante qu’est le Chase Center. En parlant d’atmosphère électrique, soyons prêts. Une fois de plus, le Golden 1 Center va faire monter la température très très haut, pour déstabiliser au maximum Stephen Curry et son escouade.

DE’AARON FOX FAIT EXPLOSER LE GRAND REX !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pjMKksbyHT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

Dans le jeu, les Kings devront gérer avec une inconnue de premier ordre : comment De’Aaron Fox va tenir son rôle ? Est-ce que son petit doigt cassé va l’empêcher de produire son meilleur basket ? La réponse à cette question sera sans doute l’une, si ce n’est la clé du match. Juste exceptionnel au Game 4, il a failli renverser la série et pousser les Kings en ballotage ultra favorable. Hélas, sa passe pour Harrison Barnes n’a pas été convertie.

Les deux défaites à San Francisco ne doivent pas atteindre le moral des hommes de Mike Brown. Nouvelle étape pour ces derniers ? Gérer l’expérience de l’adversaire. Si cette série a été très disputée et serrée jusqu’ici, l’enjeu du match de cette nuit est juste ca-pi-tal. Et c’est bien dans ce type de contexte que l’expérience des Warriors est un avantage indéniable. On pense bien sûr à 2016. Tout le monde n’était pas là, mais le trio Curry – Thompson – Green l’a vécu. Il porte encore l’équipe à bout de bras. Voilà le danger.

D’ailleurs, on imagine que les images du Game 2 sont très certainement dans toutes les têtes côté Dubs. Ce soir, c’est poker face obligatoire, hein Draymond. Appliquer, sanctionner dès que possible, user l’adversaire : tout ce qui fait la réussite des Warriors depuis presque dix piges, mais qui s’est parfois perdu dans cette série. Un signe qui doit servir de carburant à Sacto. Ce qui pourrait faire basculer la partie ? Au delà de gros apports des Splash Brothers, un potentiel take over de Kevon Looney comme au Game 3 serait le bienvenu. Certes, Draymond Green n’a pas joué. Mais quand on revoit les images, quel formidable chantier de Looney Tunes. On attend également qu’Andrew Wiggins prenne réellement feu.

Globalement, ce match sera déterminé par la capacité d’une équipe à prendre le meilleur défensivement. Keegan Murray en feu à 3-points ? Pas possible. Tout comme de l’autre côté. Faut-il prendre deux trois fautes histoire de faire comprendre à Curry que balader tout le monde pendant 22 secondes, c’est mort ? Sans doute que oui. Une affaire de dureté donc, dans une salle qui jouera un véritable rôle de sixième homme. Les Warriors sont attendus de pied ferme, mais ce sont les Kings qui ont la pression. Un cocktail qui rend le tout carrément immanquable. Rendez-vous à 4h du matin, avec le coeur bien accroché !