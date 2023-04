Les Knicks ne sont plus qu’à une petite manche de finir le boulot. Et pourtant, on imagine déjà que ce taf sera compliqué a finir, à 1h du matin dans une salle de Cleveland décidée à pousser ses joueurs à l’exploit. La volonté c’est bien, mais il faudra espérer que les Cavaliers montrent un autre visage que celui proposé à New York. Si ce n’est pas le cas, l’aventure en Playoffs risque de tourner court.

Premier match d’une nuit qui s’annonce endiablée, les Knicks se déplacent à Cleveland avec l’opportunité de se qualifier en demi-finales de conférence Est en cas de victoire. L’enjeu est donc simple pour les Cavs : go big or go home. Une phrase souvent utilisée, qui devra être validée trois fois de suite pour que la loi de la saison régulière et que la hiérarchie du classement s’appliquent. C’est d’ailleurs bien là toute la saveur des Playoffs : tout le monde se sublime et les tableaux sont remis à zéro.

Les Knicks ont surpris Cleveland, avant de réussir à écraser les hommes de l’Ohio à deux reprises dans un Madison Square Garden en fusion. Devant les 2500 spectateurs du Grand Rex, ils ont imposé leur loi avec autorité dimanche soir lors du Game 4. Donovan Mitchell ? Aux abonnés absents, tout comme Darius Garland. Les deux éléments majeurs de l’équipe devront obligatoirement faire meilleure figure ce soir, sinon ciao bonsoir.

Nul doute que les Bockers prendront la rencontre très au sérieux, derrière un Jalen Brunson qui ne devrait pas manquer l’occasion d’humilier à nouveau Donovan Mitchell, mais dans une conférence différente. Malmenés défensivement, les Cavaliers ont souvent fait preuve d’une nonchalance dans le jeu. Tout en adoptant un partage du ballon bien trop stéréotypé offensivement, qui facilite grandement la tâche des Knicks. La formule du Game 2 était la bonne, il n’y a qu’à appliquer mais… est-ce que les joueurs sont mentalement encore dans le coup ? Rien n’est moins sûr.

Et cela pourrait donc être le premier upset de la soirée, et des Playoffs. Un bon symbole pour souder un groupe, et pour lui donner envie de plus. En cas de victoire, les Knicks affronteraient le vainqueur de la série entre Heat et Bucks. Une série où là-aussi, le scénario pourrait prendre une tournure inattendue… et historique.