Surlendemain en gueule de bois pour Milwaukee : Jimmy Butler s’est éclaté devant son public, 56 points dans la carcasse des Bucks, et tentera de réitérer ce soir en terre ennemie. Possible, ou bien Giannis Antetokounmpo et ses gars tiennent à leur orgueil ?

Les Bucks sans broncher, le coup de marteau impérial devant un Fiserv Forum rassuré par ses All-Stars.

Tel est le scénario le plus probable pour ce cinquième match entre un Heat survolté par l’opportunité, et des Bucks placés dos à la falaise. La survolte va parfois avec la paralysie : on y est presque, mais le plus dur est de ponctuer l’excellent travail abattu. Ce le sera encore davantage à Milwaukee, là où les têtes des nouveaux Heatles sont mises à prix. Combien pour un Bam Adebayo ? Toujours moins que pour un Jimmy Butler, auteur d’une performance historiquement historique sur le quatrième match de la série : 56 points à 19/28 au tir, 9 rebonds, 2 assists, 1 block et seulement 1 ballon perdu. La connerie est immense, le défi qui l’attend l’est tout autant. L’ailier du Heat est-il capable de porter son équipe dans une victoire… à Milwaukee ? Tout dépendra de lui et de ce dont il est capable en soliste, entre les pions disciplinés d’Erik Spoelstra. Sans Tyler Herro, absent pour encore 3 à 4 semaines, personne ne réalisera le gros carton à sa place. Max Strus et Gabe Vincent devront mettre leurs tirs ouverts et défendre comme des affamés. Bam Adebayo est dans l’obligation de step-up offensivement. Caleb Martin aura la tâche ingrate car difficile de réitérer sa performance au Game 4.

Le Heat est en droit de croire à sa bonne étoile. Sur plusieurs séquences du Game 4, Giannis Antetokounmpo s’est tenu le bas du dos, comme s’il l’avait allongé au-delà de ses possibilités sur un lay-up ou un fadeaway. On a l’intime conviction d’un Greek Freak blessé mais qui, compte tenu de l’enjeu, prend sur lui. En ce sens, il ne serait pas étonnant qu’Eric Spoelstra missionne certains de ses joueurs sur le fameux coude posé en bas de dos. L’idée n’est pas d’aggraver sa blessure, simplement de le gêner dans ses ambitions intérieures – qui nécessitent le plus souvent une pleine santé. Comme pour le match précédent, Giannis est annoncé « probable ». Une manière de dire qu’il doit jouer, qu’il veut jouer et qu’il jouera, mais que le moindre mauvais geste à l’entraînement menace sa présence. La qualification de Miami ne tient donc qu’à un dirty play d’un joueur de fond de banc qui cherche encore sa vocation. À méditer.

Le match est à 3h30 en direct sur BeIN Sports 2

Giannis Antetokounmpo souffre en silence, Khris Middleton et Jrue Holiday ne sont pas au niveau, Brook Lopez l’est mais ne peut pas faire tout seul : quelle vision du collectif Milwaukee nous imposera-t-elle ce soir ?